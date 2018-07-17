Makarna suyunu asla lavaboya dökmeyin bunu yapmayın!

Makarna suyunu, sizde lavaboya döküyor musunuz? O zaman kritik bir hata yapıyorsunuz demektir. Makarna suyu ile bir makarna sanatçısına dönüşebilirsiniz.

Makarna suyunu asla lavaboya dökmeyin bunu yapmayın!

Makarna kurtarıcı yemeklerimizden biri. Evde yemek olmadığında, karınlar aç ama bekleme sabrı olmadığında direkt sarıldığımız besinlerden biri. İtalya gibi, makarnayı çok seven ülkelerde ise makarna yapmak, bir sanat gibi görülüyor. Peki sizde o acele ile makarna suyunu lavaboya dökenlerden misiniz? Eğer öyleyse ölümcül bir hata yapıyorsunuz demektir.

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Makarna suyunu asla lavaboya dökmeyin bunu yapmayın!

Makarnanız mükemmel kıvama geldiğinde ne yaparsınız? Cevabınız suyunu dökmek için süzgeçten geçirmek ise şu an usta İtalyan şefler tarafından kınanıyorsunuz. O bulanık, nişastalı suyu lavaboya dökerek altın bir fırsatı kaçırdığınızı biliyor muydunuz?

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Makarna suyunu asla lavaboya dökmeyin bunu yapmayın!

Makarnalarınızın lezzetini bir üst seviyeye taşımak için makarna suyunu sakın lavaboya dökmeyin. Onun yerine sizin için hazırladığımız makarna suyu değerlendirme tüyosunu kullanarak makarnalarınızın lezzetine lezzet katın.

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Makarna suyunu asla lavaboya dökmeyin bunu yapmayın!

Bildiğiniz üzere makarna nişastalı bir besindir. Pişirildiğinde o nişastanın bir kısmı suya sızar. Makarna suyunun bulanık ve kirli gözükmesinin sebebi budur. Bu nişastalı, tuzlu makarna suyunu makarna sosunuzun mükemmel ipeksi bir kıvama ulaşması için kullanabilirsiniz.

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