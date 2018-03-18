Mahmudiye'deki sivillere yardım eli

ZEYTİN Dalı Harekatı'yla terör örgütlerinden arındırılan Afrin'in Cinderes kırsalında yer alan Mahmudiye Köyü'ndeki sivillere AFAD tarafından insani yardım malzemesi, çocuklara ise futbol topu dağıtıldı.

Mahmudiye'deki sivillere yardım eli

ZEYTİN Dalı Harekatı'yla terör örgütlerinden arındırılan Afrin'in Cinderes kırsalında yer alan Mahmudiye Köyü'ndeki sivillere AFAD tarafından insani yardım malzemesi, çocuklara ise futbol topu dağıtıldı.
Terör unsurlarından temizlenen ama el yapımı patlayıcılarla tuzaklanan köylerdeki arama ve imha çalışmaları sürerken, siviller Mahmudiye Köyü'nde hayata tutunmaya çalışıyor. Kimi akrabalarında misafir olarak kalırken, kalacak evi olmayanlar da okul binasında barınıyor.

19
Mahmudiye'deki sivillere yardım eli

Burada yaşayanların temel ihtiyaçlarını Türkiye karşılıyor. Bugün bölgeye gelen AFAD ekipleri, köylülere sıcak yemek ve gıda kolileri dağıttı. Özellikle çocuklardan en çok ilgi gören ise futbol topunun bulurduğu araç oldu. Dağıtılan toplardan alabilmek için yarışan çocuklar, kaptıkları toplarla oynamaya başladı. Köyde yaşayan siviller, Türkiye'ye minnettarlığını belirtirken, bir an önce köylerine dönmek istediklerini söyledi.

29
Mahmudiye'deki sivillere yardım eli

ZEYTİN Dalı Harekatı'yla terör örgütlerinden arındırılan Afrin'in Cinderes kırsalında yer alan Mahmudiye Köyü'ndeki sivillere AFAD tarafından insani yardım malzemesi, çocuklara ise futbol topu dağıtıldı.
Terör unsurlarından temizlenen ama el yapımı patlayıcılarla tuzaklanan köylerdeki arama ve imha çalışmaları sürerken, siviller Mahmudiye Köyü'nde hayata tutunmaya çalışıyor. Kimi akrabalarında misafir olarak kalırken, kalacak evi olmayanlar da okul binasında barınıyor.

39
Mahmudiye'deki sivillere yardım eli

Burada yaşayanların temel ihtiyaçlarını Türkiye karşılıyor. Bugün bölgeye gelen AFAD ekipleri, köylülere sıcak yemek ve gıda kolileri dağıttı. Özellikle çocuklardan en çok ilgi gören ise futbol topunun bulurduğu araç oldu. Dağıtılan toplardan alabilmek için yarışan çocuklar, kaptıkları toplarla oynamaya başladı. Köyde yaşayan siviller, Türkiye'ye minnettarlığını belirtirken, bir an önce köylerine dönmek istediklerini söyledi.

49
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro