Mahkeme kararını duyan baba kalp krizi geçirerek öldü!

KOCAELİ Gölcük'te eşinin arkadaşı Erdal Kaya tarafından boğazı kesilerek öldürülen Hacer Çetindağ'ın babası Şaban Deniz, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülen davada karar sonrası adliye koridorunda kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Mahkeme kararını duyan baba kalp krizi geçirerek öldü!

Kocaeli Gölcük'te 2 Ekim 2015 tarihinde arkadaşı işitme engelli Selçuk Çetindağ'ın eşi işitme engelli Hacer Çetindağ'ı boğazını keserek öldüren işitme engelli Erdal Kaya, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi, aynı davada yine "Eşini kasten öldürme" suçundan yargılanan Selçuk Çetindağ'ı ise delil yetersizliğinden beraat ettirdi.


17
Mahkeme kararını duyan baba kalp krizi geçirerek öldü!

Taraflar kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde bugün görülen davaya, tutuklu sanık Erdal Kaya SEGBİS sistemi ile katıldı. Tutuksuz yargılanan ve yerel mahkemece hakkında beraat kararı verilen Selçuk Çetindağ'ın katılmadığı duruşmada, Hacer Çetindağ'ın babası Şaban Deniz, kardeşi Cemalettin Deniz ile ablası Ayhan Doğan ve tarafların avukatları katıldı:

27
Mahkeme kararını duyan baba kalp krizi geçirerek öldü!

Son sözü sorulan sanık Erdal Kaya, eski savunmaların tekrar ettiğini belirterek pişman olduğunu söyledi. İstinaf Savcısı Ali Parlar, sanığın, "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

37
Mahkeme kararını duyan baba kalp krizi geçirerek öldü!

İSTİNAF MAHKEMESİ YEREL MAHKEMENİN KARARINI ONADI: Kararını açıklayan 1. Ceza Dairesi, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanık Erdal Kaya'ya, "Kasten adam öldürme" suçundan verilen müebbet hapis cezasının usul ve yasaya uygun bularak onadı. Mahkeme, Hacer Çetindağ'ın eşi Selçuk Çetindağ'a verilen beraat kararını da onadı.

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro