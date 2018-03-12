Mahkeme kararını duyan baba kalp krizi geçirerek öldü!

KOCAELİ Gölcük'te eşinin arkadaşı Erdal Kaya tarafından boğazı kesilerek öldürülen Hacer Çetindağ'ın babası Şaban Deniz, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülen davada karar sonrası adliye koridorunda kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Kocaeli Gölcük'te 2 Ekim 2015 tarihinde arkadaşı işitme engelli Selçuk Çetindağ'ın eşi işitme engelli Hacer Çetindağ'ı boğazını keserek öldüren işitme engelli Erdal Kaya, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi, aynı davada yine "Eşini kasten öldürme" suçundan yargılanan Selçuk Çetindağ'ı ise delil yetersizliğinden beraat ettirdi.





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Taraflar kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde bugün görülen davaya, tutuklu sanık Erdal Kaya SEGBİS sistemi ile katıldı. Tutuksuz yargılanan ve yerel mahkemece hakkında beraat kararı verilen Selçuk Çetindağ'ın katılmadığı duruşmada, Hacer Çetindağ'ın babası Şaban Deniz, kardeşi Cemalettin Deniz ile ablası Ayhan Doğan ve tarafların avukatları katıldı: Twitter

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Son sözü sorulan sanık Erdal Kaya, eski savunmaların tekrar ettiğini belirterek pişman olduğunu söyledi. İstinaf Savcısı Ali Parlar, sanığın, "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.



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