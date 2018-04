Mahir Ünal: Birileri hazırlıksızlıklarını bize fatura etmeye kalkışmasın

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim kararının alınmasından sonra milletvekilleri ile parti genel merkezinde bir araya geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, düzenlediği basın toplantısında milletvekilleriyle gerçekleştirilen toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Ünal, “Siyasetin gündemine erken seçim girdiğinde de kaçınılmaz olarak buna bigane kalmamız düşünülemez. Çünkü siyasette hep söylenen bir şey vardır. Siyasette 24 saat çok uzun bir zaman dilimidir. ‘efendim siz erken seçim dememiştiniz’ diyorlar. Tabi ki biz iktidar partisi olarak erken seçim demeyiz. Biz sonuna kadar milletin bize verdiği yetkiyi sonuna kadar kullanmamız gerekir. İktidar partisinin erken seçim ifadesi ya da erken seçimle ilgili oluşan dedikodulara başlangıçta herhangi bir şekilde itibar etmesi düşünülemez. Siyaseten seçim havası oluştuğunda da bizim buna bigane kalmamız düşünülemez. Bugün bu çerçevede değerlendirmeler yapıldı” ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ OLARAK HER ŞEKİLDE SEÇİME HAZIRIZ"

“65 gün sonra seçime gidiyoruz” diyen Ünal, “AK Parti olarak her zaman her seçim arefesinde tekrardan yeniden seçim başlayacakmış gibi seçim çalışmalarımızı hemen başlatırız. AK Parti olarak tanıtım medya olarak her şekilde seçime hazırız. Bu konuda milletvekillerimizle paylaşımlarda bulunduk. Tabi bu seçimin diğer seçimlerden bir farkı var. Bu seçimin hem iletişim yöntemleri açısından hem de seçimin temel matematiği açısından bir farklılığı var. Çünkü bu seçim cumhurbaşkanlığı ile milletvekili seçimlerinin bir arada gerçekleşeceği, artık seçim beyannamelerinin bizzat cumhurbaşkanı adayı tarafından ilan edileceği bir süreç oluşturuyor” açıklamasında bulundu.

Ünal, konuşmasına şöyle devam etti:

“Şu anda Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çalışmaları uyum üst komisyon toplantısı başladı. Bugün aynı zamanda uyum üst komisyon toplantısını gerçekleştireceğiz ve uyum konusunda yapılan nihai çalışmaları 19 Nisan'da Cumhurbaşkanımıza sunacağız demiştik. Şu anda o toplantı başladı. Sayın Cevdet Yılmaz'ın sunumuyla toplantı başladı. 5 komisyon sunumu gerçekleşecek. Aynı zamanda seçim işleri başkanımız Ahmet Sorgun’un yürüttüğü çalışma ve cumhurbaşkanının seçilme şartlarına ilişkin yapılacak çalışma bunların da cumhurbaşkanımıza sunumu gerçekleşecek. Bugün bu konuda da hızla kararlar verilip süreç başlatılacak.”