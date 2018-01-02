Madonna'nın kızının koltuk altı pozu olay oldu

Geçtiğimiz aylarda 1977'de sanat okulunda bale yaparken çekilen fotoğrafları açık arttırmaya çıkan Madonna, 2018 yılına ailesiyle birlikte girdi. Kızı Lourdes Leon ile bir poz veren 59 yaşındaki sanatçı, bu kareyi Instagram hesabından "Biz senin için hazırız 2018" notuyla paylaştı. Koltuk altı tüyleriyle dikkat çeken 21 yaşındaki kızının görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu. Kimi gerçek olduğuna inanırken kimileri ise photoshop olma ihtimali üzerinde durdu. Madonna'nın kızının bu fotoğrafı akıllara ünlü model Gigi Hadid'i getirdi. Twitter

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Hatırlanacağı gibi Gigi Hadid, bir dergi için kamera karşısına geçmiş ve koltuk altı temizliğiyle tartışma yaratmıştı. Kimileri 22 yaşındaki modeli ihmalkarlıkla suçlamış kimileri ise söz konusu görüntünün lacivert ceketin bıraktığı izler olduğunu savunmuştu. Twitter

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Geçtiğimiz aylarda 1977'de sanat okulunda bale yaparken çekilen fotoğrafları açık arttırmaya çıkan Madonna, 2018 yılına ailesiyle birlikte girdi. Kızı Lourdes Leon ile bir poz veren 59 yaşındaki sanatçı, bu kareyi Instagram hesabından "Biz senin için hazırız 2018" notuyla paylaştı. Koltuk altı tüyleriyle dikkat çeken 21 yaşındaki kızının görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu. Kimi gerçek olduğuna inanırken kimileri ise photoshop olma ihtimali üzerinde durdu. Twitter

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