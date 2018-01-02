Madonna'nın kızının koltuk altı pozu olay oldu

Madonna'nın kızının koltuk altı pozu olay oldu

Geçtiğimiz aylarda 1977'de sanat okulunda bale yaparken çekilen fotoğrafları açık arttırmaya çıkan Madonna, 2018 yılına ailesiyle birlikte girdi. Kızı Lourdes Leon ile bir poz veren 59 yaşındaki sanatçı, bu kareyi Instagram hesabından "Biz senin için hazırız 2018" notuyla paylaştı. Koltuk altı tüyleriyle dikkat çeken 21 yaşındaki kızının görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu. Kimi gerçek olduğuna inanırken kimileri ise photoshop olma ihtimali üzerinde durdu. Madonna'nın kızının bu fotoğrafı akıllara ünlü model Gigi Hadid'i getirdi.

17
Madonna'nın kızının koltuk altı pozu olay oldu

Hatırlanacağı gibi Gigi Hadid, bir dergi için kamera karşısına geçmiş ve koltuk altı temizliğiyle tartışma yaratmıştı. Kimileri 22 yaşındaki modeli ihmalkarlıkla suçlamış kimileri ise söz konusu görüntünün lacivert ceketin bıraktığı izler olduğunu savunmuştu.

27
Madonna'nın kızının koltuk altı pozu olay oldu

Geçtiğimiz aylarda 1977'de sanat okulunda bale yaparken çekilen fotoğrafları açık arttırmaya çıkan Madonna, 2018 yılına ailesiyle birlikte girdi. Kızı Lourdes Leon ile bir poz veren 59 yaşındaki sanatçı, bu kareyi Instagram hesabından "Biz senin için hazırız 2018" notuyla paylaştı. Koltuk altı tüyleriyle dikkat çeken 21 yaşındaki kızının görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu. Kimi gerçek olduğuna inanırken kimileri ise photoshop olma ihtimali üzerinde durdu.

37
Madonna'nın kızının koltuk altı pozu olay oldu

Geçtiğimiz aylarda 1977'de sanat okulunda bale yaparken çekilen fotoğrafları açık arttırmaya çıkan Madonna, 2018 yılına ailesiyle birlikte girdi. Kızı Lourdes Leon ile bir poz veren 59 yaşındaki sanatçı, bu kareyi Instagram hesabından "Biz senin için hazırız 2018" notuyla paylaştı. Koltuk altı tüyleriyle dikkat çeken 21 yaşındaki kızının görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu. Kimi gerçek olduğuna inanırken kimileri ise photoshop olma ihtimali üzerinde durdu.

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Milli Piyango
  7. Ekonomi
  8. Seçim
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat