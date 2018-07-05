Maden suyu ve soda sizi kör edebilir

Maden suyu ve soda şişeleri, iş kazalarından sonra gelen göz yaralanması nedenleri arasında listeyi zorluyor.

Maden suyu ve soda sizi kör edebilir

Maden suyu ve soda şişeleri, iş kazalarından sonra gelen göz yaralanması nedenleri arasında listeyi zorluyor. Ülkemizde soda ve maden suyu şişelerine bağlı göz yaralanmalarıyla çok sık karşılaşıldığını söyleyen Doç. Dr. Levent Akçay maden suyu ve sodalara karşı önemli uyarılarda bulundu.

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Maden suyu ve soda sizi kör edebilir

“Soda ve maden suyu şişeleri yere vurduğu zaman patlayarak şişe kapağını göze doğru fırlatır. Kaza genellikle kazazedenin şişeyi açmaya çalışırken elinden kayan şişeyi yakalama refleksiyle öne eğilmesi sonucunda meydana geliyor. Yere belli bir şiddetle çarpan şişenin kapağı yerinden fırlayarak gözün yırtılmasına neden olabiliyor” diyor.

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Maden suyu ve soda sizi kör edebilir

Maden suyu ve soda şişeleri, dikkatsizce açılmaya çalışıldığında gözde ciddi yaralanmalara sebep olabilir. Soda şişesine bağlı göz yaralanmalarıyla sıkça karşılaşıldığını vurgulayan Doç. Dr. Levent Akçay, “Soda ve maden suyu şişeleri yere vurduğu zaman patlayarak şişe kapağını göze doğru fırlatır. Kaza genellikle kazazedenin şişeyi açmaya çalışırken elinden kayan şişeyi yakalama refleksiyle öne eğilmesi sonucunda meydana geliyor.

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Maden suyu ve soda sizi kör edebilir

Yere belli bir şiddetle çarpan şişenin kapağı yerinden fırlayarak gözün yırtılmasına neden olurken, göze isabet eden cam kırıkları da gözde delinmelere yol açabilir” diyor. Doç. Dr. Akçay, “Özellikle gözde delinmelere ve gözün dışarı çıkmasına neden olabilecek bu gibi kazalar önemli acil olgularının başında gelmekle birlikte, yapılmayan ya da yanlış yapılan her girişim geri dönüşsüz sonuçlara neden olabileceği için doğru müdahale hayati önem taşımaktadır” diyor.

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