Macron'a Türkiye'den anında Afrin yanıtı

Başbakan Yıldırım, Afrin operasyonu "işgal operasyonuna dönüşmemesi gerektiği yönünde açıklamalarda bulunan ve Avrupayı operasyon konusunda karar vermeye çağıran Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a canlı yayında yanıt verdi. Yıldırım 'Fransa'nın düşüncesi sakat' ifadesini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım, Lübnan Başbakanı Saad Hariri'yle yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Macron'un Afrin operasyonu için 'işgal harekatı olmasın' sözlerine yanıt veren Yıldırım şöyle konuştu:

-Fransa'nın düşüncesi sakat. İşgal mantığı içinde hareket etmiyoruz. Bizim Afrin'de yapmak istediğimizin ne olduğunu anlamak için Fırat Kalkanı'ndaki Münbiç, Cerablus ve Azez hattındaki 2 bin kilometrekarelik alana bakmaları gerekir. Türkiye her türlü terör tehdidine karşın yapması gerekeni yapar. Bu faaliyetler aslında ülkemizin hududu bulunan Suriye ve Irak'taki terör koridoru oluşturulmasına engel olacak.

REYHANLI'YA ATILAN ROKET: Hedef ülkemize yönelik roket saldırılarını bertaraf etmek, vatandaşımızın can ve mal güvenliğini garantiye almak, Afrin'e yerleşen terör örgütlerini oradan çıkarmaktır. Bunu gerçekleştirmek üzere ÖSO'dan askerlerle birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bu operasyonu gerçekleştiriyor. Terör örgütü orada burada propaganda yapıyor siviller ölüyor diyor. Asıl zarar gören bizim vatandaşlarımızdır. Daha bugün Hatay'da bir roket saldırısı gerçekleşmiş, 17 yaşında bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Zarar gören bölgedeki değil, Türkiye'deki vatandaşlarımızdır. Bu operasyonun haklılığı ortaya konmuştur.

Başbakan Binali Yıldırım, Lübnan Başbakanı Saad Hariri'yi resmi törenle karşıladı.

Çankaya Köşkü'ndeki tören, iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı. Hariri, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tören Taburu'nu "merhaba asker" diyerek selamladı.

İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Yıldırım ve Hariri, Çankaya Köşkü'nün merdivenlerinde tokalaşarak basına poz verdi.

Törende, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile diğer ilgililer de hazır bulundu.

Başbakan Yıldırım, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Saad Hariri onuruna Çankaya Köşkü'nde öğle yemeği verecek.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmelerde, güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşme sonrası iki lider basın açıklaması yaptı