Lüks otomobil fiyatına kurbanlık

Kurban Bayramına az bir süre kala satışa çıkarılmaya başlayan kurbanlıklar, alıcılarını bulmaya başladı.

Lüks otomobil fiyatına kurbanlık

Sıfır kilometre otomobil fiyatına satılık kurbanlık... Evet, Kurban Bayramına az bir süre kala satışa çıkarılmaya başlayan kurbanlıklar, alıcılarını bulmaya başladı. Konya’nın Güneysınır ilçesine bağlı Gürağaç Mahallesinde yetiştirilen boğa hem cüssesiyle hem de fiyatıyla göz dolduruyor. Siyah İnci isimli boğa yaklaşık iki ton ve pazarlık 70 bin liradan başlıyor.

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Lüks otomobil fiyatına kurbanlık

Henüz pazarlar kurulmadı ama besihanelerde kurbanlık satışları hızlandı. Konya’nın Güneysınır ilçesine bağlı Gürağaç Mahallesinde yetiştirilen boğaya henüz alıcı çıkmadı. Siyah İnci isimli bu boğanın talibi çok ama almak her yiğidin harcı değil... 70 bin lira fiyat biçilen siyah inci kantarda yaklaşık 2 ton çekiyor.

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Lüks otomobil fiyatına kurbanlık

Karaaslan Aybahçe Muhtarı Hilmi Serin’in 6 yıldır yetiştirdiği 6 yaşındaki Siyah İnci, heybeti ve ağırlığıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.

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Lüks otomobil fiyatına kurbanlık

Serin’in torunu Halil Çetin, 6 yıl boyunca bakımını üslendiği Siyah İnci’sini alacak kişiye, şimdiden hayırlı olmasını diledi.

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