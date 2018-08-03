Lüks otomobil fiyatına kurbanlık

Sıfır kilometre otomobil fiyatına satılık kurbanlık... Evet, Kurban Bayramına az bir süre kala satışa çıkarılmaya başlayan kurbanlıklar, alıcılarını bulmaya başladı. Konya’nın Güneysınır ilçesine bağlı Gürağaç Mahallesinde yetiştirilen boğa hem cüssesiyle hem de fiyatıyla göz dolduruyor. Siyah İnci isimli boğa yaklaşık iki ton ve pazarlık 70 bin liradan başlıyor.

Henüz pazarlar kurulmadı ama besihanelerde kurbanlık satışları hızlandı. Konya’nın Güneysınır ilçesine bağlı Gürağaç Mahallesinde yetiştirilen boğaya henüz alıcı çıkmadı. Siyah İnci isimli bu boğanın talibi çok ama almak her yiğidin harcı değil... 70 bin lira fiyat biçilen siyah inci kantarda yaklaşık 2 ton çekiyor.