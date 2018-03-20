Lüks otelde dehşet! Seks yapmayı reddetti 6.kattan atladı

Rus model Dubai'de kendisine saldıran ABD'li iş adamından kaçarken otelin altıncı katından atladı. 22 yaşındaki Ekaterina Stetsyuk, boğazına bıçak dayadığını iddia ettiği adamla seks yapmayı reddetti. İsmi açıklanmayan adamın genç kadına saldırdı. Stetsyuk, adamdan kaçmak isterken otelin altıncı katından atladı. Genç modelin boynu kırıldı.

Rus modelin annesi İngiliz basınına konuştu. Saldırının 3 Mart'ta gerçekleştiğini söyleyen anne "Yabancı bir adam Ekaterina'ya saldırdı, boğazına bıçak dayadı. Kızım hayatını kurtarmak için altıncı kattan atlamak zorunda kaldı. Ciddi yaraları var, yürüyemiyor" dedi. Anne kızının önceki gün kendisini aradığını ve kendisini hapse atılacağını söylediğini anlattı.