Londra Moda Haftası’na İbrahim Tatlıses’in uzun havası damga vurdu

Geçtiğimiz günlerde yapılan Londra Moda Haftası’nda İbrahim Tatlıses de sesiyle yer aldı. Defiledeki mankenler podyumda İbrahim Tatlıses’in uzun havası ile yürüdüler. Hem de en damarından; 'Ölürsem Kalbime Gelme İstemem, inim inim inlesen de gelme istemem'

Sosyal medyada bir Türk modacının defilesi sanıldı önce ve Türk kültürü böyle mi tanıtılır diye yergi konusu oldu. Ama defile Hint asıllı İngiliz modacı Ashish’indi.

Londra Moda Haftası, ünlü modacıların görkemli defilelerine sahne oldu. Dünyanın önde gelen tasarımcıları ve moda evleri, düzenledikleri defilelerle yeni sezon koleksiyonlarını görücüye çıkardı.

Bu tasarımcılardan biri de Hint asıllı İngiliz modacı Ashish Gupta idi. Ünlü tasarımcı, geçtiğimiz pazar günü markası Ashish için düzenlediği defilede, Türkler için bir sürprize imza attı. Ashish'in yeni koleksiyonunu tanıtmak için podyuma çıkan modeller, İbrahim Tatlıses'in 'Ölürsem Kabrime Gelme İstemem' şarkısı eşliğinde yürüdü! Defilede, koleksiyon kadar Tatlıses'in yorumu da büyük ilgi çekti.