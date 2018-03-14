Liseli gençlerin ibretlik halleri görüntülendi

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde okul çıkışında bonzai paprtisi yapan liseli 3 genç, sokak ortasında fenalık geçirip, yolun ortasında herkesin gözü önünde dakikalarca kıvrandı.

Liseli gençlerin ibretlik halleri görüntülendi

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde okul çıkışında bonzai paprtisi yapan liseli 3 genç, sokak ortasında fenalık geçirip, yolun ortasında herkesin gözü önünde dakikalarca kıvrandı. Fatih Mahallesi'nde bulunan iki ayrı lisenin öğrencisi 3 genç, bugün öğlen saatlerinde okul çıkışında uyuşturucu kullanmak için boş bir alana gitti. Okul yolundaki ormanlık alanda terk edilmiş bir konteynere giren lise 1. sınıf öğrencileri E.A. (16), T.K. (16) ve G.Ö. (16) burada sentetik uyuşturucu olan bonzai kullandı.

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Liseli gençlerin ibretlik halleri görüntülendi

Uyuşturucu aldıktan sonra fenalaşan gençler, kendisini sokağa attı. Liselileri gören öğrenci arkadaşları durumu hemen 112 ve polise bildirdi.

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Liseli gençlerin ibretlik halleri görüntülendi

Gelen sağlık ekipleri, fenalaşan gençlere müdahale etti. Bölgedeki vatandaşlar da olay yerine toplanarak sağlık ekiplerine yardımcı oldu. Gençler herkesin gözü önünde yerde dakikalarca kıvrandı.

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Liseli gençlerin ibretlik halleri görüntülendi

Kriz geçiren lise öğrencileri sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencilerin uuyşturucu kullandığı konteynerde şişeler ve uyuşturucu için kullanılan malzemeler bulundu.

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