Liseli gençlerin ibretlik halleri görüntülendi

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde okul çıkışında bonzai paprtisi yapan liseli 3 genç, sokak ortasında fenalık geçirip, yolun ortasında herkesin gözü önünde dakikalarca kıvrandı. Fatih Mahallesi'nde bulunan iki ayrı lisenin öğrencisi 3 genç, bugün öğlen saatlerinde okul çıkışında uyuşturucu kullanmak için boş bir alana gitti. Okul yolundaki ormanlık alanda terk edilmiş bir konteynere giren lise 1. sınıf öğrencileri E.A. (16), T.K. (16) ve G.Ö. (16) burada sentetik uyuşturucu olan bonzai kullandı.