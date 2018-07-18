Linet tüm bakışları üzerine topladı! Genç mankenlere taş çıkardı

Daha önce verdiği bir röportajda “Bir Yahudi olarak Türkiye’de güvendeyim” diyen ünlü şarkıcı Linet, önceki gün Yalıkavak'taki görüntülendi. Habertürk muhabiri Onur Aydın'ın haberine göre başarılı sanatçı Linet, Bodrum'da verdiği konser sonrası kısa bir tatile çıktı. Yaz aylarının gelmesi ile sık sık Ege Bölgesi'nde sahnesi bulunan Linet, önceki gün Yalıkavak'taki görüntülendi. Ablası Sima Menasi ile birlikte vakit geçiren güzel sanatçı, bol bol güneşlendi. İyi bir yüzücü olduğu bilinen sanatçı, sonrasında duş aldı.
TÜM BAKIŞLARI ÜZERİNDE TOPLADI: Oyuncu Ali Yerlikaya ile karşılaşan Linet, selamlaşarak ayak üstü sohbet etti.Bir ara sıcaktan bunalan Linet, kendisini serin sulara bıraktı.Yaklaşık 30 dakika boyunca yüzdükten sonra dinlenmeye çekilen 43 yaşındaki sanatçı, fit ve düzgün vücudu ile tüm dikkatleri üzerine topladı.
Öte yandan Linet, Bülent Kaya ile bir süredir aşk yaşadığına dair yapılan haberlerin ve bu aşkın belgelendiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu söylerken şu ifadeleri kullandı; “Sayın Bülent Kaya ile işaret edildiği gibi bir aşk yaşamadım. İlgili kişiyle profesyonel iş ilişkisi dışında hiçbir ilişkim yoktur. Gazeteye sunulan haberlerin yanlış istihbarat sonucunda yapıldığı kanısındayım. Bu yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım”
İşte Linet'in tatilinden kareler...
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