Linet tüm bakışları üzerine topladı! Genç mankenlere taş çıkardı

Öte yandan Linet, Bülent Kaya ile bir süredir aşk yaşadığına dair yapılan haberlerin ve bu aşkın belgelendiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu söylerken şu ifadeleri kullandı; “Sayın Bülent Kaya ile işaret edildiği gibi bir aşk yaşamadım. İlgili kişiyle profesyonel iş ilişkisi dışında hiçbir ilişkim yoktur. Gazeteye sunulan haberlerin yanlış istihbarat sonucunda yapıldığı kanısındayım. Bu yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım”