Linç olaylarından sonra WhatsApp'a sınırlama geldi

Hindistan'da linç olaylarına neden olan WhatsApp mesajlarına sınır geldi: 5'ten fazla kişiye yönlendirme yapılamayacak. Habertürk'ün aktardığına göre en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp’ın iOS sürümüne önemli bir güncelleme geldi.



