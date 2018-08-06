Linç olaylarından sonra WhatsApp'a sınırlama geldi

Hindistan'da linç olaylarına neden olan WhatsApp mesajlarına sınır geldi: 5'ten fazla kişiye yönlendirme yapılamayacak.

Linç olaylarından sonra WhatsApp'a sınırlama geldi

Hindistan'da linç olaylarına neden olan WhatsApp mesajlarına sınır geldi: 5'ten fazla kişiye yönlendirme yapılamayacak. Habertürk'ün aktardığına göre en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp’ın iOS sürümüne önemli bir güncelleme geldi.

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Linç olaylarından sonra WhatsApp'a sınırlama geldi

Birkaç yıl önce eklenen mesaj yönlendirme özelliğine yeni gelen güncellemeyle birlikte sınırlama getirildi. Artık kullanıcılar bir mesajı en fazla 5 farklı kişiye yönlendirebilecek. Ayrıca medya mesajlarının yanındaki çabuk yönlendirme tuşu da kaldırıldı.

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Linç olaylarından sonra WhatsApp'a sınırlama geldi

Yeni güncelleme bir süredir diğer ülkelerin aksine kullanıcıların daha fazla mesaj , fotoğraf ve video yönlendirdiği Hindistan’da test ediliyordu. mesaj yönlendirmedeki kısıtlamanın nedeni resmi olarak açıklanmadı ancak geçtiğimiz aylarda WhatsApp’ın adının karıştığı acı olaylar yaşanmıştı. WhatsApp’tan yayılan sahte haberler, ülkede birçok linç girişimine sebep olmuştu.

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Linç olaylarından sonra WhatsApp'a sınırlama geldi

Uygulamanın yeni güncellenen sürümü, iPhone’larında WhatsApp’a sahip olan bütün kullanıcıların hizmetine sunuldu. Artık mesajları ve medya öğelerini beşten fazla kişiye yönlendirmek mümkün değil.

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