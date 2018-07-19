Leyla Bilginel ölümden dönmüştü! İlk kez görüntülendi

Leyla Bilginel, sperm bankası aracılığıyla hamile kalıp, çocuk sahibi olmasıyla çok konuşulmuştu. Leyla Biglinel, hayatını sürdürdüğü Taylan'da sivrisinek ısırması sonucu Dang Humması'na yakalanmış adeta ölümle pençelenmişti. Tedavisi iyi giden Leyla Bilginel iyileşti. İşte son hali...

Leyla Bilginel ölümden dönmüştü! İlk kez görüntülendi

KÖTÜ HABERİ KENDİSİ VERMİŞTİ: Sperm bankası aracılığıyla hamile kalıp, çocuk sahibi olmasıyla çok konuşulan Leyla Bilginel, hayatını sürdürdüğü Taylan'da ölüm döşeğindeydi. Oğlu Kayra ile Tayland'a yerleşen ve hayatını burada sürdüren Leyla Bilginel kötü haberi kendisi duyurmuştu. Leyla Bilginel sosyal medya hesabından hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı. Leyla Bilginel'in hastalığı ise hayli ölümcüldü.

112
Leyla Bilginel ölümden dönmüştü! İlk kez görüntülendi

'DUA EDİN NE OLUR' DEMİŞTİ: Leyla Bilginel'den kötü haber geldi. Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı. Dangue virüsüne yakalanan Bilginel haberi, "Dua edin ne olur bana bir an önce iyileşeyim..! Çok hastayım. Çok konuşamıyorum. Sadece buralara gelenler dikkat etsin lütfen. Sivrisinekten bulaşan bir hastalık, ölümcül... " notuyla duyurmuştu.

212
Leyla Bilginel ölümden dönmüştü! İlk kez görüntülendi

ÖLÜMCÜL BİR HASTALIK: Daha önce yayınlanan videoda konuşan 40 yaşındaki oyuncu "Benim için dua edin" başlığıyla paylaştığı videoda "5 gündür çok hastayım. Dişlerim birbirine vurduğundan çok konuşamıyorum. Sadece buraya gelenler dikkat etsin. Bir sivrisinek yüzünden ölümcül bir hastalık Dang Humması adında bir hastalık. Ölümcül. Bir sivrisinek insanın hayatını alt üst edebiliyor" demişti.

312
Leyla Bilginel ölümden dönmüştü! İlk kez görüntülendi

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ: Sağlığına kavuşan Leyla Bilginel, "Ülkem sağlıkta çağ atlamış, artık iyileştim sayılır" dedi. Bebek'te görüntülenen Leyla Bilginel, "Sağlık Bakanlığı'na teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

412
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro