Laptopu 8 saniyede çalarak kayıplara karıştı işte o anlar

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde kimliği belirlenemeyen bir hırsız, gündüz saatlerinde girdiği işyerinin masaüstünde duran laptopu 8 saniyede çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, Kahramankazan ilçesi Atatürk Mahallesi 29 Mayıs Caddesi üzerinde hafriyat işi yapan bir firmanın bürosunda meydana geldi. Misafirini ağırlamak için büronun asmakatına çıkan işletme sahibi Halil Büyükorhan, 10 dakika sonra misafirini uğurlarken masa üstünde duran laptopunun olmadığını fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen işyeri sahibi Halil Büyükorhan işletme hesaplarının bulunduğu laptop bilgisayarının bir hırsız tarafından çalındığını gördü.

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarında yüzü görünen ve eldiven takmadığı fark edilen hırsızın bilgisayarı 8 saniyede çaldığını tespit etti. Polis hırsızın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

İşletme Sahibi Halil Büyükorhan, "Bu kadar gözü dönmüşlük olamaz. Ben dükkânımdayken, gündüz saatinde cadde üzerinde bir hırsız bu kadar rahat içeriye girip bir şeyler çalıyorsa, diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Allah korosun karşılaşsaydık bize zarar bile verebilirdi" dedi.