Lamanın taksi merakı görenleri hayrete düşürdü

Peru'nun turistlik yerlerinden Cuzco'da, turistlerin kamerasına ilginç anlar takıldı.Sevimli bir lama taksiye binmek için önce sıraya girdi sonra arka koltuğa bindi.

TURİSTLER ŞAŞKINLARINI GİZLEYEMEDİ İnka Uygarlığı'na da başkentlik yapmış, 3416 metre yükseklikte bulunan ve turistlerin gözdesi haline gelen Cuzco şehrinde taksiye binen lamayı gören turistler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

ANAVATANI PERU Görüntülerdeki lamanın taksinin arka tarafına binmek için sırasını beklediği görülüyor. Peru, öfkelendiğinde tükürmesiyle bilinen ama oldukça sevimli hayvanlar olan lamaların anavatanı olarak biliniyor.