Kylie Jenner’dan kızıyla ilk selfie

ABD'li magazin yıldızı Kylie Jenner, 7 haftalık olan kızı Stormi'yi sosyal medyaya ısındırıyor. 20 yaşındaki güzel, kızıyla birlikte çektiği selfie'leri Instagram'da paylaştı. Kardashian ailesinin en genç üyesi Kylie Jenner, 7 haftalık bebeğini da sosyal medyaya alıştırıyor. Lüks arabalarından, kendi adını taşıyan makyaj ürünlerine kadar birçok detayı paylaşmayı ihmal etmeyen Jenner, kızıyla birlikte çekilmiş selfie’yi ilk kez takipçilerinin beğenisine sundu.

20 yaşındaki Jenner ile kızının birlikte görüldüğü siyah-beyaz kareler, genç kadının hayranları tarafından yaklaşık 7 milyon kez beğenildi. Süper model Kendall Jenner, daha önce Vogue dergisine verdiği röportajda Stormi'nin doğumuna dair yaşadığı heyecanı dile getirmiş ve onun kız kardeşi Kylie Jenner ile arasındaki bağı güçlendirdiğini söylemişti.