Kylie Jenner tacını geri istiyor

"Instagram’ın en beğenilen fotoğrafı" unvanının sahibi, reality şov yıldızı ve kozmetik prensesi Kylie Jenner'dı. Ancak Jenner, unvanını bir yumurtaya kaptırmıştı.

Kardashian-Jenner ailesinin en genç ve en zengin üyesi Kylie Jenner, "Instagram’ın en beğenilen fotoğrafının sahibi" unvanını bir yumurtaya kaptırmıştı. Jenner, tacını geri alabilmek için çalışmalara çoktan başladı

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"Instagram’ın en beğenilen fotoğrafı" unvanının sahibi, reality şov yıldızı ve kozmetik prensesi Kylie Jenner'dı. Ancak Jenner, unvanını bir yumurtaya kaptırmıştı.







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21 yaşındaki yıldız, yeninden aynı unvanı elde edebilmek için çalışmalara başladı bile!



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