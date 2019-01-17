Kylie Jenner tacını geri istiyor

Kardashian-Jenner ailesinin en genç ve en zengin üyesi Kylie Jenner, "Instagram’ın en beğenilen fotoğrafının sahibi" unvanını bir yumurtaya kaptırmıştı. Jenner, tacını geri alabilmek için çalışmalara çoktan başladı
"Instagram’ın en beğenilen fotoğrafı" unvanının sahibi, reality şov yıldızı ve kozmetik prensesi Kylie Jenner'dı. Ancak Jenner, unvanını bir yumurtaya kaptırmıştı.
Bir süredir süper model ablası Kendall Jenner'la kıskançlık yüzünden arasının açık olduğu iddia edilen Jenner, Calvin Klein iç çamaşırı ve beyaz denim bir ceketle çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.
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