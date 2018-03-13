Kuzuların annelerine kavuşması anı

ERZİNCAN’a bağlı Akyazı beldesinde, Osman Akkavak’a ait sürüde bulunan 800 koyundan 600’ü, yavrularını dünyaya getirdi. Koyunlar, gündüzleri kendilerine açık alanda oluşturulan alanda bulunurken, yavrular ise ağılda bekliyor. Sabah saatlerinde yemleri verilen koyunlar, daha sonra yavrularına kavuşuyor. Anneler, yavrularını kokularından bularak emziriyor. Koyunlar ikinci kez akşam saatlerinde yavruları ile buluşuyor. Bu anlar, yavrular büyüyene kadar, yaklaşık 2 ay boyunca her gün tekrarlanıyor.

Sürü sahibi Osman Akkavak, zor bir iş yaptıklarını belirterek, yaklaşık 45 gün sonra kuzuları yaylaya çıkacaklarını söyledi. Akkavak, şöyle konuştu:

"Yaylada kuzuların daha verimli olduğunu söyleyen Akkavak, "İşimiz hayvancılık, küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyoruz. Küçükbaş hayvancılık zor bir meslek. İşimiz güzel, severek yapıyoruz. Zor yanları çok ama severek yapıyoruz işimizi. Sıkıntılarımız çok büyük özellikle bu yayla konusunda sıkıntılarımız var. Meralar, yaylalar olsa daha güzel olur, daha iyi olur diyorum. Üretimimiz Allah’a çok şükür rızık neyse o, geçimimizi yapıyoruz bununla. Yaylada otlayacaklar, otaracağız. Burada şu an yem veriyoruz, annesini emiyor kuzular. Burada besliyoruz anlayacağınız. Ama yem fiyatları çok pahalı, çok yüksek. Bir an önce yaylaya çıksak da buradan kurtulsak. Burası 24 saat aynı yerde. Ama yaylada olsa otlar, gezer, suyunu içer hayvan, temiz hava alır. Ondan sonra verimi de güzel olur hayvanın, gelişir. Burada sürekli yem veriyoruz."

  • Hayvan Videoları 13 Mart 2018 19:44
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