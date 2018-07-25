Kuzey Marmara otoyolu havadan görüntülendi

Turhan, “İstanbul'un doğusundan gelen trafiğin Reşadiye kavşağı ile Çamlık kavşağı, yine Kurtköy kavşağı, batısında Odayeri kavşağı, Mahmutbey kavşağı, 29 Ekim’de açmayı hedeflediğimiz Yassıören kavşaklarıyla İstanbul'un yollarıyla entegre olmuş olacak. Hedefimiz yıl sonuna doğru da Çatalca'yı ve Gebze'yi bu sisteme entegre etmeyi planlıyoruz. Projenin önemli faydalarından biri de şehir içinde yaşanan trafik yoğunluğunu hafifletmek. Bu proje İstanbul büyük havalimanı dışındaki kesimlerde iki çarpı dört şeritli, yani dört gidiş dört geliş olarak hizmet verecek” dedi.

