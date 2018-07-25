Kuzey Marmara otoyolu havadan görüntülendi

Turhan, otoyolun İstanbul’un şehir içi trafiğini hafifleteceğini belirterek, “Yıl sonuna doğru Çatalca'yı ve Gebze'yi bu sisteme entegre etmeyi planlıyoruz” dedi.

Kuzey Marmara otoyolu havadan görüntülendi

Kuzey Marmara otoyolunda incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, otoyolun İstanbul’un şehir içi trafiğini hafifleteceğini belirterek, “Yıl sonuna doğru Çatalca'yı ve Gebze'yi bu sisteme entegre etmeyi planlıyoruz” dedi. Çalışmalar ise drone ile havadan görüntülendi.

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Kuzey Marmara otoyolu havadan görüntülendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kuzey Marmara otoyolunda yapılan çalışmaları inceledi. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Turhan, yıl sonuna doğru Çatalca ve Gebze’nin projeye entegre edileceğini kaydetti.

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Kuzey Marmara otoyolu havadan görüntülendi

Turhan, “İstanbul'un doğusundan gelen trafiğin Reşadiye kavşağı ile Çamlık kavşağı, yine Kurtköy kavşağı, batısında Odayeri kavşağı, Mahmutbey kavşağı, 29 Ekim’de açmayı hedeflediğimiz Yassıören kavşaklarıyla İstanbul'un yollarıyla entegre olmuş olacak. Hedefimiz yıl sonuna doğru da Çatalca'yı ve Gebze'yi bu sisteme entegre etmeyi planlıyoruz. Projenin önemli faydalarından biri de şehir içinde yaşanan trafik yoğunluğunu hafifletmek. Bu proje İstanbul büyük havalimanı dışındaki kesimlerde iki çarpı dört şeritli, yani dört gidiş dört geliş olarak hizmet verecek” dedi.

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Kuzey Marmara otoyolu havadan görüntülendi

Kuzey Marmara otoyolu projesinin yüksek kapasiteli erişme kontrollü bir otoyol projesi olduğunu aktaran Bakan Turhan, “Bu proje aynı zamanda İstanbul'un şehir içindeki trafiğini hafifletmesi yanında İstanbul'da geçmek zorunda olan transit trafiğin, bölgesel trafiğin, uluslararası trafiğin de şehir içerisine girmeden, güvenli, konforlu bir şekilde gürültü ve hava kirliliği yapmadan ulaşıma katkı sağlayacak" dedi.

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