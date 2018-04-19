Küvete girip fotoğraf paylaştılar paraya para demiyorlar

Küvete girip fotoğraf çektirdiler, hayatları bir anda değişti! İşte Jack Morris ve Lauren Bullen'in inanılmaz hayatı... 25 yaşındaki Jack Morris ve Lauren Bullen işlerini bırakıp sırt çantasıyla gezmeye başlayarak milyoner oldu. Sosyal medyanın en gözde çiftlerinden biri olan ikili, yola çıkmadan önce sıradan işlerle ilgileniyordu. Jack Morris, 17 yaşında okulu bıraktıktan sonra çalışma hayatına atılmış. Sabah 9 ve akşam 5 arasında halı satıcılığı yapan Morris, biriktirdiği parayla Bangkok'a tek yön bir bilet aldı ve hayatı değişti.
Yanına sadece sırt çantası alan ve derme çatma otellerde konaklayan Morris, birkaç ay sonra parasız kalsa da pes etmemiş. Ülkesine dönmenin eşiğindeyken açtığı Instagram hesabıyla gezilerindeki fotoğrafları paylaşmaya başlayan Morris'in şansı açılmış ve takipçi sayısı artınca reklam teklifleri almaya başlamış. Şu an 3 milyon takipçisi olan Jack Morris, paylaştığı fotoğraflarda markaları etiketlemek için en az 9 bin dolar alıyor.
2016 yılında sponsorla Fiji'ye giden Jack Morris, hayatının aşkı Lauren Bullen ile de bu sayede tanışmış. Bullen de benzer şekilde işini bırakıp seyahate çıkanlardan. 2 milyon takipçisi olan Bullen, bir resim için en az 7 bin 500 dolar alıyor. Şimdi evli olan çift gezmediği zaman Endonezya'nın gözde tatil şehri Bali'de yaşıyorlar.
Çiftin, Bullen'ın doğum günü için gittiği Kenya'da zürafalarla birlikte yaptığı sosyal medyayı sallamıştı. Binlerce insanın hayalini süsleyen yaşamlarıyla manşetlerden düşmeyen çiftin gençlere tavsiyesi de net.
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