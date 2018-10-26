Kütahya'daki bedelli askerler terhis oldu Hakan Sabancı da var!

KÜTAHYA'da 2. celp döneminde askerlik yapan bedelliler bugün yemin edip terhis belgelerini aldılar. Terhis olanlar arasında Hakan Sabancı da vardı.

Kütahya'daki bedelli askerler terhis oldu Hakan Sabancı da var!

KÜTAHYA hava er eğitim tugayında bugün ikinci celp döneminin bedelli askerleri ile ailelerin terhis ve yemin töreni heyecanı vardı. Sabancı ailesi de bedelli törenindeydi. İşte Hakan Sabancı'nın da terhis belgesi aldığı yemin töreninden kareler:

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Kütahya'daki bedelli askerler terhis oldu Hakan Sabancı da var!

İkinci celp döneminde bedelli eğitimi Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'na düşen askerler bugün yemin etti. 21 günler askerliklerini tamamlayan erlerin alana gelmesi ile tören başladı.

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Kütahya'daki bedelli askerler terhis oldu Hakan Sabancı da var!

Yemin törenine katılan aileler büyük heyecan yaşadı. İstiklal marşını hep bir ağızdan okuyan askerler tüyleri diken diken ederken, yeminleri ile de büyük alkış aldılar.

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Kütahya'daki bedelli askerler terhis oldu Hakan Sabancı da var!

Bedelli askerliğini Kütahya'da yapan Hakan Sabancı da yemin eden askerler arasındaydı. Hakan Sabancı'nın yeminini izlemeye annesi ve babası gelmişti. Hakan Sabancı'yı annesi Arzu Sabancı, babası Ömer Sabancı ve abisi Hacı Sabancı yalnız bırakmadı.

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