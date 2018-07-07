Kusursuz Cansu! Bikinili görüntülendi nefes kesti

Cansu Dere ile yakın dostu Ece Sükan, birlikte çıktıkları yurtdışı tatilinin ardından bu kez rotayı Marmaris-Bozburun’a çevirdi. İki ünlü manken, önceki gün konakladıkları otelin iskelesinde görüntülendi. Dere ve Sükan, yarım saat yüzdükten sonra iskeleye çıkıp uzun süre güneşlendi. Öte yandan Cansu Dere, kusursuz fiziğiyle dikkat çekti.

Cansu Dere ile Metin Akdülger, Onur Saylak’ın yönettiği, Hakan Günday’ın senaryosunu yazdığı ‘Şahsiyet’teki performanslarıyla dikkat çekiyor. Güzel oyuncu dizide, cinayet büronun tek kadın polisi olan Nevra karakterini, Akdülger ise gazeteci Ateş’i canlandırıyor. Cansu Dere'nin, "Şahsiyet" isimli dizide başrolü paylaştığı 30 yaşındaki genç oyuncu Metin Akdülger ile set dışında sık sık buluştuğu iddia edildi. Söylentilere bakılırsa iki oyuncu aşkın arifesinde...



