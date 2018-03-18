Kuşadası'nda şok ölüm: Genç turizmci evinde ölü bulundu!

Turizmin başladığı ilk yıllardan itibaren Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleştirdiği feribot seferleri ile ismini duyuran ve kruvaziyer turizminde de yer hizmetleriyle tanınan Meander Turizm’in iki ortağından biri olan Atınç Gür'ün ilk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği belirtildi.