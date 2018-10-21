Kurtulmuş'tan çarpıcı sözler: Çok vahim sonuçları olacak!

AK Parti Genel Başkan yardımcısı Numan Kurtulmuş CNN Türk'te Hafta Sonu programına katıldı.

Kurtulmuş son günlerin en önemli iki gündemi Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Danıştay'ın öğrenci andı kararıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Kurtulmuş şunları söyledi:

"Meselenin geneline baktığınız zaman 2018 yılında dünyanın büyük metropollerinden birisinde ve bir ülkenin konsolosluğunda dünyaca bilinen bir gazeteci içeri giriyor ve dışarı çıkamıyor. Olay çok sıcak olduğu için belki fazla farkında değiliz ama, gerçekten hepimizin kanını donduran insanlığın bittiği ürkütücü korkunç bir olaydır.

TÜRKİYE BUNUN ÜZERİNİN ÖRTÜLMESİNE İZİN VERMEYECEK: Türkiye olarak bir kere kestirmeden şunu söylemek isteriz, yani hiçbir şekilde bu meselenin üstünün örtülmesine müsaade etmeyeceğiz. Şu anda devam eden resmi bir soruşturma var.Tabi resmi makamlar ortaya çıkan bilgi ve bulgular kesinleştikten sonra açıklama yapma durumundalar. Ama Türkiye bu işin üzerinin örtülmesine asla müsaade etmeyecek.Meselenin aslı neyse onun ortaya çıkması için gayret sarf edecek. İnşallah en kısa zamanda meselenin hakikati ortaya çıkar.

DÜNYA KAMUOYUNA YANSIDIĞI GİBİYSE...En zor durum da bu durum. Yani ne olduğu hakkında yoğun şüpheler var. Ama bilgiler ve bulgularla desteklenmiş kesin bir sonuca dönüştürülmüş değil.Ve burada işte diyelim eğer gerekten olay dünya kamuoyuna yansıdığı gibiyse. Suudi Arabistan'dan bir tim geldi, onun içinde iki üç tane adam bunu katletti gitti, diyerek de hiçbir şekilde bu işin üstünü örtmek Suudi Arabistanlıların yapacağı bir durum değildir. 

ÇOK VAHİM: Yani konsoloslukta işlenen bir suç bir devletin konsolosluğunda işlenen bir suç üst düzey yetkililerin haberi olmadan işlenemez. Eğer bu suç gerçekten böyleyse deliller bu sonuca götürürse ortada çok vahim bir sonuç olacaktır. Ve bunun gerçekten çok ciddi hukuki sonuçlarının olması lazım."

ANDIMIZ TARTIŞMASI: Andımızın içeriği ile kısmı bir kenara bırakarak söylüyorum. Burada hukuki anlamda ve siyasi anlamda ciddi bir meseleyle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Yani eski Türkiye’de yüksek yargının ister Danıştay olsun ister Anayasa Mahkemesi’nin siyasete bir şekilde müdahale ettiğini çok gördük. Diyelim işte partileri kapatarak, diyelim ki işte meslek liselerinin katsayısıyla ilgili hükümet kararını iptal ederek. Bir şekilde geçmiş dönemlerde yüksek yargının siyasete müdahale ettiğini çok gördük.

DANIŞTAY'IN BUNA HAKKI YOK: Türkiye uzunca bir süredir bu alışkanlıkları unutmuştu. Şimdi, siyaseti bırakın siyasetçiler yapsın. Burada yüksek yargının, Danıştay’ın herhangi bir hükümet kararıyla ilgili, bu yönetmelik olabilir başka bir şey olabilir, yapabileceği şey şudur: “Bu yönetmelik falanca yasanın anayasanın şu maddesine aykırıdır” diyebilir. Buna hukukilik denetimi denir ki Danışlay’ın hukukilik denetimi yapmak görevidir. Ama Danıştay’ın yerindelik görevi yapmak gibi bir hakkı yoktur.Yani “hayır sen o andı kaldırdın ama öyle olmaz böyle olur” diyemez. Şu andaki durum budur. Bu siyaset yapmaktır. YARGININ SİYASETE MÜDAHALESİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ: O zaman derler ki adama “buyur sen yönetmelik çıkart sen siyaset yap.”Böyle bir karar siyasetin alanını daraltan bir karardır.İçerik meselesini tartışmıyoruz. Bunu üzerinden de aslında bütün siyasi partilerden beklediğimiz “evet bu siyasetin alanını daraltan bir şey siyasetçilerin yapması gereken işe yüksek yargının bir şekilde müdahale etmesidir bunu biz de tasvip etmiyoruz demesi lazım. İçeriği ayrı bir konudur. Uzun bir süredir unuttuğumuz yüksek yargının siyasete müdahalesiyle karşı karşıyayız bunu tasvip etmemiz mümkün değildir.

  • Güncel 21 Ekim 2018 12:07
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