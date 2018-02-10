Kurtulmuş: 'Uzak Doğu Asya ülkelerini yeni pazarımız olarak geliştireceğiz'

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, önümüzdeki yıl Japonya'da Türkiye yılı ilan edeceklerini belirterek, "2003'te yapılmıştı, aradan geçen bu sürede tekrar Japonya'da Türkiye yılını oluşturmaya çalışacağız." dedi.

Kurtulmuş, Japonya Devlet Bakanı Masaji Matsuyama ile Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2018 Japonya Festivali"nin açılış törenine katıldı.

Burada bir konuşma yapan Bakan Kurtulmuş, Türkiye ve Japonya'nın geleneksel değerlere sahiplik, aile yapısı, toplumsal ilişkiler bakımından benzerlikleri olduğunu söyledi. Bu benzerliklerin her iki ülke halkının birbirine sevgi ve sempati duymasına yol açtığını dile getiren Kurtulmuş, yakın tarihte iki ülkenin yakınlaşmasını sağlayan çeşitli konular bulunduğunu anımsattı.

Kurtulmuş, kimilerine göre seyyah, bilim adamı olan Abdürreşit İbrahim Efendi'nin Japonya'da iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirici faaliyetlerde bulunduğunu, yine Ertuğrul Firkateyni faciasının da iki ülke arasındaki yakınlaşmanın önemli bir vesilesi olduğunu kaydetti.

Bu yıl, Türkiye-Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 94. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Kurtulmuş, festivalin bu anlamda da önem taşıdığını söyledi.

1985'te, merhum Turgut Özal'ın başbakanlığı sırasında, İran-Irak savaşı nedeniyle Tahran'da sıkışıp kalan Japonların bir kurtarma operasyonu ile Türkiye'ye getirildiğini ve sonra ülkelerine tahliyelerinin gerçekleştirildiğini hatırlatan Kurtulmuş, bu hadisenin de iki ülke arasında ciddi ilişkilerin, yakınlaşmanın gelişmesine vesile olduğunu anlattı.

Kurtulmuş, Türkiye-Japonya arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sunan diğer konular hakkında da bilgi vererek, "Bu dönem içerisinde Türkiye-Japonya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için Tahran'daki Japonların tahliyesine yönelik kurtarma operasyonunu anlatan bir film de önümüzdeki dönemde çekilecek. Bu da Japon-Türk ortaklığını bir şekilde geliştirecek, aradaki yakınlaşmayı artıracak bir unsur olarak görülecektir." diye konuştu.

  • Siyaset 10 Şubat 2018 22:36
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Kurtulmuş: 'Uzak Doğu Asya ülkelerini yeni pazarımız olarak geliştireceğiz' videosuna yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat