Kurtulmuş: 'Uzak Doğu Asya ülkelerini yeni pazarımız olarak geliştireceğiz'

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, önümüzdeki yıl Japonya'da Türkiye yılı ilan edeceklerini belirterek, "2003'te yapılmıştı, aradan geçen bu sürede tekrar Japonya'da Türkiye yılını oluşturmaya çalışacağız." dedi.

Kurtulmuş, Japonya Devlet Bakanı Masaji Matsuyama ile Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2018 Japonya Festivali"nin açılış törenine katıldı.

Burada bir konuşma yapan Bakan Kurtulmuş, Türkiye ve Japonya'nın geleneksel değerlere sahiplik, aile yapısı, toplumsal ilişkiler bakımından benzerlikleri olduğunu söyledi. Bu benzerliklerin her iki ülke halkının birbirine sevgi ve sempati duymasına yol açtığını dile getiren Kurtulmuş, yakın tarihte iki ülkenin yakınlaşmasını sağlayan çeşitli konular bulunduğunu anımsattı.

Kurtulmuş, kimilerine göre seyyah, bilim adamı olan Abdürreşit İbrahim Efendi'nin Japonya'da iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirici faaliyetlerde bulunduğunu, yine Ertuğrul Firkateyni faciasının da iki ülke arasındaki yakınlaşmanın önemli bir vesilesi olduğunu kaydetti.

Bu yıl, Türkiye-Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 94. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Kurtulmuş, festivalin bu anlamda da önem taşıdığını söyledi.

1985'te, merhum Turgut Özal'ın başbakanlığı sırasında, İran-Irak savaşı nedeniyle Tahran'da sıkışıp kalan Japonların bir kurtarma operasyonu ile Türkiye'ye getirildiğini ve sonra ülkelerine tahliyelerinin gerçekleştirildiğini hatırlatan Kurtulmuş, bu hadisenin de iki ülke arasında ciddi ilişkilerin, yakınlaşmanın gelişmesine vesile olduğunu anlattı.

Kurtulmuş, Türkiye-Japonya arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sunan diğer konular hakkında da bilgi vererek, "Bu dönem içerisinde Türkiye-Japonya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için Tahran'daki Japonların tahliyesine yönelik kurtarma operasyonunu anlatan bir film de önümüzdeki dönemde çekilecek. Bu da Japon-Türk ortaklığını bir şekilde geliştirecek, aradaki yakınlaşmayı artıracak bir unsur olarak görülecektir." diye konuştu.