Kurtulmuş: Benim bildiğim Abdullah Gül, 'Cumhurbaşkanı adayı' olarak çıkmaz

Kurtulmuş: Benim bildiğim Abdullah Gül, 'Cumhurbaşkanı adayı' olarak çıkmaz

Antalya Belek Turizm Merkezi'nde ulusal medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Kurtulmuş, gündeme ilişkin soruları cevaplar verdi, önemli açıklamalarda bulundu.

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Kurtulmuş: Benim bildiğim Abdullah Gül, 'Cumhurbaşkanı adayı' olarak çıkmaz

Kurtulmuş'a ilk olarak 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylık tartışmaları soruldu. Abdullah Gül'ün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına aday olarak çıkacağını düşünmediğini ifade eden Kurtulmuş, "Ben kimin, ne yapmak istediğini bilmiyorum, ama benim bildiğim Abdullah Gül, Cumhurbaşkanımıza karşı cumhurbaşkanı adayı olarak çıkmaz. Çünkü 2019 seçimleri şahısların ötesinde önem arz eden bir seçim. Sadece ilk sefer cumhurbaşkanının halk tarafından doğrudan seçiliyor olması değil bundan sonra sistemin nasıl oturacağının da şekilleneceği bir döneme giriyoruz. Açıkçası bu anlamda da bütün bu gerekçelerin hepsini değerlendireceğini ve Sayın Abdullah Gül'ün, Cumhurbaşkanımızın karşısına aday olarak çıkmayacağını düşünüyorum, değerlendiriyorum." yanıtını verdi.

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Kurtulmuş: Benim bildiğim Abdullah Gül, 'Cumhurbaşkanı adayı' olarak çıkmaz

İkinci olarak "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olmama ihtimali var mı?" sorusu geldi.Kurtulmuş bu soruya AK Parti'nin siyasi tecrübesi bulunduğunu, Erdoğan'ın da AK Parti siyasi hareketinin temsil ettiği siyasi çizginin doğal lideri olduğu karşılığını verdi. Tabii olarak cumhurbaşkanlığı seçiminin en kuvvetli adayının Erdoğan olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Ta ki 'Ben, hayır aday olmayı istemiyorum' demesi, o çok istisnai bir durum. Böyle bir şey olacağını da zannetmiyorum. Dolayısıyla siyaset doğal seyrinde akar, şimdiye kadar siyasette hiçbir şekilde kendi tabii mecranın dışında akmış olmamıştır." dedi.

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Kurtulmuş: Benim bildiğim Abdullah Gül, 'Cumhurbaşkanı adayı' olarak çıkmaz

Kurtulmuş, 2019 seçimlerinin hassasiyetinin herkes tarafından bilindiğini ifade ederek, şöyle konuştu: "Belki Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu hassasiyet de bundan kaynaklanıyor. Önümüzde hakikaten zor bir süreç var. 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimi güle oynaya rahat, çantada keklik bir seçim değil. Yani nihayetinde 16 Nisan seçimlerinde yüzde 51,4 ile yüzde 48,6'lık bir denge oluştu. Bu illa orada kalacak şeklinde değil bu yüzde 60'a kadar çıkabilir, başka bir durum da ortaya çıkabilir. Dolayısıyla bu hassasiyetten dolayı Sayın Cumhurbaşkanımızın bir yerde de AK Parti'de konsolide etmeye çalıştığı geniş tabana dönük bir mesaj verdiği kanaatindeyim."

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