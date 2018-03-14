Kurtuldular ama kahroldular! Son anda vazgeçmişler

Başaran Holding'in veliahdı Mina Başaran'ın, Dubai'deki bekarlığa veda partisine üç kişiyi daha davet ettiği öğrenildi. O isimler; Burcu Delibalta, Selen Somer ve Sevgi Akyol. Fakat bu iç isim son anda uçağa binmekten vazgeçmişler.

Kurtuldular ama kahroldular! Son anda vazgeçmişler

Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a giden Başaran Yatırım Holding'e ait özel jette bulunan 11 kişi hayatını kaybetti. Uçakta işadamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşı ile vardı. Mina Başaran'ın 14 Nisan'da düğünü olduğu öğrenildi. Özel jette, 8 genç kızla birlikte 3 de mürettabat vardı. Mina Başaran'ın, Dubai'deki bekarlığa veda partisine üç kişiyi daha davet ettiği öğrenildi. O isimler; Burcu Delibalta, Selen Somer ve Sevgi Akyol. Fakat bu iç isim son anda uçağa binmekten vazgeçmişler.

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Kurtuldular ama kahroldular! Son anda vazgeçmişler

Burcu Delibalta'nın küçük bir uçakla yolculuk yapmamak için, diğer iki ismin ise işleri nedeniyle son anda Dubai'ye gitmekten vazgeçtikleri ortaya çıktı. Şimdi o üç isim, üzüntüden yataklara düştü. Burcu Delibalta, yakın arkadaşı Mina Başaran'ın Dubai davetini "Küçük uçak korkum var" diyerek geri çevirmiş. Kazayı öğrenen Delibalta, hastaneye kaldırıldı. İşi çıktığı için son anda seyahate katılamayan bir diğer isim ise Selen Somer. O da üzüntüden kahroldu. Davete icabet edemeyen üç isimden biri de Sevgi Akyol. Kaza haberini alan Akyol yıkıldı.

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Kurtuldular ama kahroldular! Son anda vazgeçmişler

Öte yandan İran'ın resmi haber ajansı İRNA, pazar günü İran'da düşen özel jette yaşamını yitiren 10 kişinin İran Adli Tıp Kurumu tarafından Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği temsilcisine teslim edildiğini duyurdu.

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Kurtuldular ama kahroldular! Son anda vazgeçmişler

İran Adli Tıp Kurumu, pazar günü İran hava sahasında düşen Türk uçağında yaşamını yitiren yolcular üzerinde yaptığı DNA testi sonucu cesetlerin sadece 10 kişiye ait olduğunu açıkladı. Açıklamada Pilot Beril Gebeş'in adı verilmedi.

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