Kur'an-ı Kerim'i kaldırırken şehit olmuştu: Cennete gidiyorsun, beni de götür

Afrin operasyonunda Kur'an-ı Kerim'i kaldırıp yukarı bırakırken patlama esnasında şehit düşen Uzman Çavuş Orhan Sürmen'in cenazasi, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi. Anne Hüsne Sürmen, Cennete gidiyorsun, beni de götüreceksin. Hiç ağlamayacağım. Oğlumla gurur duyuyorum" dedi.

Kur'an-ı Kerim'i kaldırırken şehit olmuştu: Cennete gidiyorsun, beni de götür

'ZEYTİN Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin Afrin kenti yakınlarındaki teröristlerden arındırılan Dermaşanlı köyünde PKK/YPG'li teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Orhan Sürmen'in cenazasi, memleketi Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 10 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi. Cenazenin eve gelmesiyle birlikte yakınları gözyaşlarına boğulurken, metaneti koruyan baba oğlu için elini açıp dua etti.

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Kur'an-ı Kerim'i kaldırırken şehit olmuştu: Cennete gidiyorsun, beni de götür

'KURAN'I YUKARI BIRAKIRKEN PATLAMA OLMUŞ': Oğlu ve arkadaşlarıyla gurur duyduğunu söyleyen baba Sürmen, "Ben oğlum ve arkadaşlarıyla, hepsiyle gurur duyuyorum. Hiçbirinin ayağın taş bile değdirmesin. Kur'an-ı Kerim'i kaldırıp yukarı bırakırken o şekilde patlama olmuş" dedi.

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Kur'an-ı Kerim'i kaldırırken şehit olmuştu: Cennete gidiyorsun, beni de götür

Duaların edilip helallik alınmasının ardından şehidin naaşı tören için Arıoba Camisi önündeki Fatih Meydanı'na götürüldü. Törene; Gıda, Tarım ve Hayvancılık bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Gaziantep 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, askeri ve mülki erkan, şehidin ailesi, yakınları ve silah arkadaşları ile yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

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Kur'an-ı Kerim'i kaldırırken şehit olmuştu: Cennete gidiyorsun, beni de götür

'OĞLUM ŞEHİT OLDUĞU İÇİN SEVİNİYORUM': Anne Hüsne Sürmen, tabutunu okşadığı oğlunun şehit olmasından dolayı sevinçli olduğunu söyledi. Sürmen, "Seviniyorum, oğlum şehit oldu diye seviniyorum. 2 tane daha var, onlar da olsun. Seninle gurur duyuyorum yavrum, her gün sana dua edeceğim. Cennete gidiyorsun, beni de götüreceksin. Hiç ağlamayacağım. Oğlumla gurur duyuyorum" dedi.

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