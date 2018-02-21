Kulaklarından öyle şeyler çıktı ki görenler hayret etti

Kulağında hissettiği ağrı sebebiyle hastaneye giden 49 yaşındaki kadının kulağından canlı bir örümcek çıktı. Buna benzer olaylar geçmiş yıllarda da yaşanmıştı. İşte kulaklarından garip şeyler çıkan insanlar...

Kulaklarından öyle şeyler çıktı ki görenler hayret etti

Hindistan'da kaydedildiği belirtilen görüntülerde 49 yaşındaki kadının kulağından çıkan canlı örümcek doktorları hayrete düşürdü. Edinilen bilgilere göre ev işleriyle uğraştıktan sonra öğle uykusuna yatan Hintli kadın, uyandığında sağ kulağında bir rahatsızlık hissetmeye başladı. Ağrıyı anlamak için kendi çabalarıyla kulağına baktıysa da ne olduğunu çözemedi. Hastaneye gittiğinde ise durumu öğrendi. Bir ışıkla kulağına yakından bakılan kadının kulağının içinde küçük bir örümcek görüldü.

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Kulaklarından öyle şeyler çıktı ki görenler hayret etti

Kulak ağrısıyla hastaneye gitti, içinden çıkanı görünce kimse gözlerine inanamadı. Örümceğin kadının kulağından çıktığı anlar kameraya alınırken, görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Operasyonun ardından açıklama yapan talihsiz kadın ise, kulağındaki canlının hareketini hissettiği için paniğe kapıldığını ifade ederken, doktorun örümcek açıklamasının ardından ise hayatının şokunu yaşadığın belirtti.

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Kulaklarından öyle şeyler çıktı ki görenler hayret etti

Buna benzer vakalar geçmiş yılarda da yaşanmıştı. 2012 yılında Çin'de hastaneye aşırı kulak kaşıntısı şikayeti ile başvuran bir kadının kulağında da canlı bir örümcek çıkmıştı. Kadının beş gün kadar önce uyurken kulağına giren ve halen canlı halde orada yaşayan örümceğin nasıl çıkarılacağını doktorlar uzun süre tartışmıştı.

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Kulaklarından öyle şeyler çıktı ki görenler hayret etti

Örümceğin aletle çıkarılması fikrinden bacaklarındaki tüylerin kadının kulağına zarar verme ihtimali yüzünden vazgeçen doktorlar, tuz solüsyonu kullanarak örümceğin kendi kendine kulaktan çıkmasını sağladılar.

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