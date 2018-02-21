Kulaklarından öyle şeyler çıktı ki görenler hayret etti

Buna benzer vakalar geçmiş yılarda da yaşanmıştı. 2012 yılında Çin'de hastaneye aşırı kulak kaşıntısı şikayeti ile başvuran bir kadının kulağında da canlı bir örümcek çıkmıştı. Kadının beş gün kadar önce uyurken kulağına giren ve halen canlı halde orada yaşayan örümceğin nasıl çıkarılacağını doktorlar uzun süre tartışmıştı.