Kulak Çınlaması neden olur tedavisi var mı?

Uzmanlar kulak çınlamasının sebebinin kullandığımız cep telefonları olabileceğini söylüyor. Eğer kulak çınlaması sesine bu belirtiler eşlik ediyorsa dikkat tümör olabilir. Öte yandan çınlama terapisiyle kulak çınlaması tedavisi mümkün.

Kulak Çınlaması neden olur tedavisi var mı?

Kuş sesi, ıslık sesi, cırcır böceği sesi, zil sesi gibi ifade edilen kulak çınlamaları, genellikle basit bir sağlık sorunu gibi görülse de bazı durumlarda önemli bir hastalığın da habercisi olabiliyor. Kulak çınlaması; cep telefonu ile konuşma süresinin artması, yüksek seste müzik dinleme ve sigara kullanımı ile de ortaya çıkabiliyor. İlerleyen yaşla birlikte görülme oranı da artan sorun, çeşitli yöntemlerle tedavi edilebiliyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü’nden Op. Dr. Oğuz Yılmaz, kulak çınlaması ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

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Kulak Çınlaması neden olur tedavisi var mı?

YAŞAM KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR: Kulak çınlaması genellikle erişkinlerde görülür. Bir hastalık değildir, işitme sisteminde meydana gelen bir bozukluğun belirtisidir. Toplumda yaklaşık %10 oranında kulak çınlaması sorunu yaşanmaktadır. Çınlama sürekli hale geldiğinde; uykusuzluk, dikkat bozukluğu, baş dönmesi gibi sorunlara yol açabilir.

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Kulak Çınlaması neden olur tedavisi var mı?

HASTANIN ÇINLAMA ÖYKÜSÜ TEŞHİS İÇİN ÖNEMLİ: Çınlamanın tanısı işitme testi ile konulur. Bunun yanında sistemik hastalıkları tespit edebilmek için kan tahlili, damarsal anomaliler için doppler USG’ye başvurulur. Eğer tek kulakta çınlama varsa tümör olasılığı düşünülerek MRG çektirilebilir. Ancak çınlamanın teşhisinde en önemli faktör çınlamanın öyküsüdür. Her hastada farklı özelliklerle kendini gösterebilir.

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Kulak Çınlaması neden olur tedavisi var mı?

UZUN SÜRE CEP TELEFONUYLA KONUYORSANIZ: Kulak çınlamasının pek çok nedeni olabilir. Kulak kiri, kulak enfeksiyonları, kulak zarında delinme, orta kulakta sıvı birikmesi, kulak kemikçiklerinde kireçlenme, alerji, tansiyon yüksekliği veya düşüklüğü, bazı tümörler, şeker hastalığı, tiroit hastalıkları, aspirin ve benzeri ağrı kesici ve antiromatizmal ilaçlar, çeşitli antibiyotikler, bazı depresyon hastalıkları, damarsal hastalıklar, sigara kullanımı bu nedenler arasında sayılabilir. Yaşa bağlı işitme azlığı ve stres de çınlamaya neden olan en önemli etkenlerdir. Cep telefonuyla uzun süre konuşmak ve kulaklıkla yüksek sesle müzik dinlemek kulak çınlamasını tetiklediği gibi sigara kullanımı da çınlama faktörlerinden biridir.

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