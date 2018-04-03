Kulak Çınlaması neden olur tedavisi var mı?

Uzmanlar kulak çınlamasının sebebinin kullandığımız cep telefonları olabileceğini söylüyor. Eğer kulak çınlaması sesine bu belirtiler eşlik ediyorsa dikkat tümör olabilir. Öte yandan çınlama terapisiyle kulak çınlaması tedavisi mümkün.

Kuş sesi, ıslık sesi, cırcır böceği sesi, zil sesi gibi ifade edilen kulak çınlamaları, genellikle basit bir sağlık sorunu gibi görülse de bazı durumlarda önemli bir hastalığın da habercisi olabiliyor. Kulak çınlaması; cep telefonu ile konuşma süresinin artması, yüksek seste müzik dinleme ve sigara kullanımı ile de ortaya çıkabiliyor. İlerleyen yaşla birlikte görülme oranı da artan sorun, çeşitli yöntemlerle tedavi edilebiliyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü’nden Op. Dr. Oğuz Yılmaz, kulak çınlaması ve tedavisi hakkında bilgi verdi. Twitter

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YAŞAM KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR: Kulak çınlaması genellikle erişkinlerde görülür. Bir hastalık değildir, işitme sisteminde meydana gelen bir bozukluğun belirtisidir. Toplumda yaklaşık %10 oranında kulak çınlaması sorunu yaşanmaktadır. Çınlama sürekli hale geldiğinde; uykusuzluk, dikkat bozukluğu, baş dönmesi gibi sorunlara yol açabilir. Twitter

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HASTANIN ÇINLAMA ÖYKÜSÜ TEŞHİS İÇİN ÖNEMLİ: Çınlamanın tanısı işitme testi ile konulur. Bunun yanında sistemik hastalıkları tespit edebilmek için kan tahlili, damarsal anomaliler için doppler USG’ye başvurulur. Eğer tek kulakta çınlama varsa tümör olasılığı düşünülerek MRG çektirilebilir. Ancak çınlamanın teşhisinde en önemli faktör çınlamanın öyküsüdür. Her hastada farklı özelliklerle kendini gösterebilir. Twitter

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