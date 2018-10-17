Kulağının içinden öyle bir canlı çıktı ki doktoru bile şoke etti

Malezya, Kuala Lumpar'da bir adam şiddetli kulak ağrısı için doktora başvurdu. Doktor şahsın kulak ağrısının nereden geldiğin anlamak için muayene ettiğinde ise şok bir görüntü ile karşılaştı. Doktor hastanın kulağının derin yerinde yapışmış bir şekilde kene olduğunu gördü. Kenenin canlı olduğunu anlayan doktor ise nasıl kulağın içinde yaşadığını ise anlam veremedi. Uzun uğraşlar sonucu keneyi yapıştığı yerden çıkartan doktor "Keneyi kulakta canlı olarak gördüğümde şok oldum. Çok tehlikeli bir operasyondu, umarım bir daha böyle bir operasyonla karşı karşıya kalmam" dedi. İşte o görüntüler...