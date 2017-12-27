Kudüs'te tren istasyonuna 'Trump'ın adı verilecek

Kudüs'te tren istasyonuna 'Trump'ın adı verilecek

İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Katz yaptığı yazılı açıklamada, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması ve büyükelçiliğini bu kente taşıması kararının ardından ABD Başkanı Trump’ın adını Ağlama Duvarı yakınlarına inşa edilecek tren istasyonuna verme kararı aldığını belirtti. İsrail Ulaştırma Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklamada, Tel Aviv ile Batı Kudüs’ü Ağlama Duvarı’na bağlayacak hızlı tren projesinin hayat geçirilmesinin planlandığı ve gelecek yıl projenin başlatılacağı bildirilmişti. Filistinliler, söz konusu projeyi İsrail'in hız kesmeden devam ettiği işgal altındaki Doğu Kudüs'ü Yahudileştirme politikasının bir parçası olarak görüyor.

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Kudüs'te tren istasyonuna 'Trump'ın adı verilecek

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı. Trump’ın Kudüs'ü "İsrail’in başkenti" olarak tanımasından bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleniyor. İsrail askerlerinin bu gösterilere, gerçek, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla yaptığı müdahalelerde 15 Filistinli ölürken yüzlercesi de yaralanmıştı. Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda ABD'nin tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul edilmiş, oylamada 35 ülke çekimser kalmıştı.

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Kudüs'te tren istasyonuna 'Trump'ın adı verilecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve büyükelçiliğini taşıma kararını açıklamasının ardından tüm dünyadan tepkiler görürken, İsrail ise Trump'ın desteğini arkasına alarak, cesur ve kimseyi tanımayan açıklamalara imza atarken, bu kez de minnetini göstermek istedi.

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Kudüs'te tren istasyonuna 'Trump'ın adı verilecek

Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığı için Donald Trump'a bir teşekkür olarak bu kararı aldıklarını açıkladı. İsrail Ulaştırma Bakanı, "Duvar, Yahudi insanlar için kutsal bir yer ve Trump'ın cesur ve tarihi Kudüs kararının ardından, adının istasyona verilmesi kararını aldım" dedi.

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