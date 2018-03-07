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Kudurdular! PKK'lı teröristler vatandaşları taradı!

Kudurdular! PKK'lı teröristler vatandaşları taradı!

Şırnak’ta teröristlerin, odun toplamaya giden vatandaşlara uzun namlulu silahlarla ateş açması sonucu bir genç hayatını kaybetti.

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Eklenme Tarihi: 07-03-2018 16:45 - Güncelleme: 07-03-2018 16:45

Hem yurt içinde hem de Afrin'de darbe üstüne darbe yiyen terör örgütü PKK iyice kudurdu. Şırnak’ta teröristlerin, odun toplamaya giden vatandaşlara uzun namlulu silahlarla ateş açması sonucu bir genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesine odun toplamaya giden vatandaşlara, bir grup PKK'lı terörist tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıda, 17 yaşındaki Engin Kenanoğlu yaralandı.

Bölgede görevli güvenlik korucularının da teröristlere karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Kısa süre çatışmanın ardından teröristler, arazi şartlarından da faydalanarak kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kenanoğlu ise yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • MERDAN 07 Mart 2018 17:00 Doğu ve Güneydoğu'da korkunç rakam! ..Sokağa çıkma yasağı uygulanan 12 ilçede yaklaşık 1 milyon 200 bin kişi evlerini bırakıp göç etmek zorunda kaldı.

    CEVAP YAZ 14 14

  • Misafir 07 Mart 2018 17:07 12 ilçenin nüfusu 1,2 milyon yapmaz. Hatta bütün il göç etse o sayıyı yine bulamazsın

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