Küçük çocuğun korkunç ölümü! Çırçır makinesi...

ŞANLIURFA’da pamuk tarlasında traktöre bağlı çırçır makinesine düşen çocuk, hayatını kaybetti.
Eyyübiye ilçesine bağlı Zeynep Mahallesi’nde meydana gelen korkunç olayda; pamuk tarlasında çalışan traktörün üzerinde dengesini yitiren Ahmet Çiftçi (14), çırçır makinesine düştü. Çocuğun düştüğünü gören traktör sürücüsü, traktörü durdurup çevredekilerden yardım istedi
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, kontrollerinde Ahmet Çiftçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Makineden çıkarılan Ahmet Çiftçi'nin cesedi, otopsi için kaldırıldığı Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgunda işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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