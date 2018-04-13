Kronik yorgunluk sendromu belirtileri nedir? Tedavisinde...

Akşamları erken yatıyorsunuz ancak yine de sabahları çok yorgun mu uyanıyorsunuz? Sergilediğiniz depresif tavırlar ve yaşadığınız dikkat sorunu nedeniyle iş ile sosyal hayatınızda problemler yaşıyor musunuz? Dinlenmenize rağmen bir türlü enerjinizi yakalayamıyor musunuz? Eğer bu yakınmalarınız 6 aydan uzun süredir devam ediyorsa probleminizin altında yatan neden “iş veya günlük hayatınızdaki yoğunluğunuz” değil, kronik yorgunluk sendromu olabilir! Bu galerimizde kronik yorgunluk sendromuyla ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledik.
KRONİK YORGUNLUK SENDROMU BELİRTİLERİ: Kronik yorgunluk sendromu fiziksel, zihinsel ve duygusal belirtilerle ortaya çıkan karmaşık bir tablo. Nedeni bilinmeyen yorgunluk, halsizlik ve bitkinlik belirtilerine; dikkat dağılması, algısal bozukluklar, konuşma güçlükleri, bilinçte bulanıklık, unutkanlık, davranış değişimleri gibi sorunlar eşlik ediyor. Bunların yanı sıra kas ile iskelet sistemiyle ilgili yakınmalar da görülebiliyor.
KRONİK YORGUNLUK TEDAVİSİ: Kronik yorgunluk tedavisinde kesin bir yöntem maalesef bulunmuyor. Uygulanan tedaviler daha çok uykusuzluk, depresyon, eklem ile kas ağrıları gibi semptomları rahatlatmaya ve unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi fonksiyon kaybını gidermeye yönelik oluyor. Tedavide ilaç, sağlıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak ve stresten arınmak olmak üzere aşamalı bir tedavi süreci işliyor. Öte yandan 'ozon terapisi' de kronik yorgunluk için kullanılan bir tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkıyor.
OZON TERAPİ: Yüzey ve su temizliğinde kullanılan ozonun aynı zamanda virüsleri ve bakterileri de öldüren bir gaz olarak bilindiğinin altını çizen Dr. Sadi Kayıran şunları söyledi: “Bu yönüyle tıp alanında pek çok hastalığın tedavisinde, gözle görülür faydalı sonuçlar veriyor. Ozon terapisi özellikle kronik yorgunlukta, bağışıklık sistemindeki bazı bozukluklarda, kas ve eklem ağrılarında, iyileşmeyen yaralarda, diyabetik ayaklarda, dolaşım bozukluklarında, zona ve herpes gibi sorunların tedavisinde ve hepatit benzeri virüs hastalıklarının ağır seyrettiği durumlarda kullanılıyor”
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