Kronik hastalıklardan kurtulmanın 9 basit yolu

Diyabet, kalp yetmezliği, astım ve KOAH gibi kronik hastalığı olanların ve 60 yaş üzerindeki kişilerin daha düşük dirence sahip oldukları biliniyor. Ancak İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yaser Süleymanoğlu basit ama etkili önlemlerle sonbahar hastalıklarından korunmanın mümkün olduğunu söylüyor.

Kronik hastalıklardan kurtulmanın 9 basit yolu

Dr. Yaser Süleymanoğlu, özellikle de kronik hastalar ve yaşlılar için vücut direncini artırmanın, bağışıklığı kuvvetlendirmenin 9 basit ama etkili yolunu anlattı. İşte o hastalıklardan kurtulmanın 9 yolu...

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Kronik hastalıklardan kurtulmanın 9 basit yolu

DÜZENLİ UYKU Derin uyku sırasında beyinden salgılanan melatonin vücudu rahatlattığı gibi, toksinlerin atılmasını sağlıyor. Melatonin hormonunun salınımı çok hassas. Gecenin en karanlık ve sessiz ortamında başlıyor, gece yarısından sonra doruk noktasına ulaşıp azalıyor. Bu nedenle en geç saat 23:00’de uyumuş olun. Yatak odanızın karanlık olmasına dikkat edin. Uykudan hemen önce elektronik cihaz, tv, akıllı telefon kullanmayın. Cep telefonunu, melatonini önlediği için yattığınız odada tutmayın.

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Kronik hastalıklardan kurtulmanın 9 basit yolu

SEBZE VE MEYVE TÜKETİN
Günde en az 1 porsiyon sebze ve 2 porsiyon meyve tüketin. Mevsim sebze ve meyveleri zengin içeriğiyle toksinleri ve yabancı mikropları temizliyor. Gut hastalığı olanlar fazla sebze, diyabet hastaları da aşırı şekerli meyveler tüketmemeli. Üzüm ve muz yerine yeşil elma ve kivi tercih edebilirsiniz. Ayrıca meyveleri posasıyla tüketin. Aksi takdirde hem aşırı tüketebilir hem de karaciğer yağlanması ve şekerin yükselmesi riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz.

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Kronik hastalıklardan kurtulmanın 9 basit yolu

SU İÇİN
En iyi ilaç, saf su! Su çok iyi temizleyici ajan. Karaciğer, bağırsak ve böbreklerden toksinlerin atılımını bol su ile kolaylaştırmak mümkün. Az su içen kişilerde hastalık süreci daha uzun sürüyor. Ödem, böbrek veya kalp hastalığı olmadığı müddetçe günde ortalama 1.5-2 litre su tüketmek yeterli. Kahve, çay gibi içecekler suyun yerine geçmediği gibi, vücuttan su atılmasına neden oldukları için tüketiminde aşırıya kaçmayın. Az su içen kişilerde mikroplara davetiye çıkarıldığı ve hastalık sürecinin daha uzun sürdüğü biliniyor.

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