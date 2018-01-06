Kreş de büyük skandal! Öğretmen 5 yaşındaki çocuğa bakın ne yaptı

Görüntüler Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesindeki Hezhou Şehrinden.Bir kreş öğretmeni öğrenciyi, uyumayı reddettiği için bir battaniye altında zorla uyutmaya çalışıyor. Öğretmen 5 yaşındaki çocuğu nerdeyse boğarak öldürecek şekilde suratını battaniyeyle örtüyor baskı yapıyor. Bir başka öğrencide olup bitenleri korku dolu gözlerler izliyor. Olay 5 yaşındaki öğrencinin kabus görmesine neden olan travmatik deneyimini ailesine anlatmasıyla ortaya çıktı. Alenin şikayeti üzerine güvenlik kameralarını inceleyen okul öğretmen görevden uzaklaştırdı. Soruşturma açılan öğretmen suistimal suçlamalarıyla tutuklandığı bildirildi.

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