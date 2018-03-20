Kraliyet Sarayı'nda gelin kaynana savaşı!

Prens Charles hakkında yazılan biyografi kirabı, Kraliçe’nin Camilla’ya karşı soğuk savaşını ortaya çıktı. İngiliz basınında gündeme gelen haberlerde, Prens Charles evlenmeden haftalar önce Kraliçe’nin Camilla’yı törenlerden ve akşam yemeklerinden çıkardığı öğrenildi.

Kraliyet Sarayı'nda gelin kaynana savaşı!

Prens Charles ve Camilla Parker Bowles boşanmış iki kişi olarak evlenmek istediklerinde İngiliz sarayı bu evliliğe karşı çıkmıştı. Prens Charles hakkında yazılan yeni bir biyografi kitabı bu evliliğin perde arkasında yaşananları gün yüzüne çıkardı. İngiltere’nin en çok okunan yazalarından biri olan Tom Bower’ın yazdığı ‘Prince Charles’ adlı kitap, Prens Charles’ın annesi Kraliçe II. Elizabeth ile eşi Camilla arasındaki soğuk savaşı ortaya koydu.

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Kraliyet Sarayı'nda gelin kaynana savaşı!

Kitapta, Prens Charles’ın, bir akşam annesiyle yüz yüze gelip sevdiği kadın Camilla Parker Bowles’a karşı beslediği düşmanlığa son vermesini istediği bilgisi yer aldı. Yıllarca Kraliçe ve annesi, Charles’ın sevgilisiyle ilgili bir şeyler yaptıklarını inkar ettiler. Oysa kitapta ortaya çıktı ki, hem Kraliçe hem de annesi, Camilla’yı resmi ve gayri resmi tüm kraliyet etkinliklerinden uzak tutmayı isteyip onu ve Charles’la olan ilişkisini yok saymışlar.

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Kraliyet Sarayı'nda gelin kaynana savaşı!

Kitapta, Kraliçe’nin Camilla için “kötü kadın” ifadesini kullandığı bilgisi yer alıyor.

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Kraliyet Sarayı'nda gelin kaynana savaşı!

Kraliçe’nin Prens Charles’ın Camilla ile asla evlenmeyeceğine inandığı öğrenilse de Charles, 2005 yılında sevdiği kadına evlenme teklif etti. Kraliçe’nin hiç istemediği düğün de gerçekleşti. Ancak biyografideki bilgiye göre Kraliçe, hiç istemediği gelini Camilla ile düğününde bile hiç konuşmadı.

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