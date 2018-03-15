Kraliyet ailesinin en az bilinen ismiydi! Şimdi fenomen oldu

Bugüne kadar kameralardan uzak duran 22 yaşındaki kraliyet üyesi Lady Amelia Windsor sosyal medyada dikkat çekiyor. Edinburgh Üniversitesi'nde eğitimine devam eden Leydi Amelia, Kraliçe Elizabeth'in kuzeninin torunu.
Şimdiye kadar İngiliz medyasında çok fazla gözükmeyen Windsor 20 yaşındayken İngiltere'de yayınlanan dergilere kapak olmuştu. O da tıpkı yengesi Kate Middleton gibi Türk asıllı modacı Erdem Moralıoğlu'nın ''Erdem'' markasından giyinerek kameraların önüne geçen Windsor, 'Kraliyetin en güzel üyesi' olarak anılıyor.
22 yaşındaki kraliyet üyesi Lady Amelia Windsor, sosyal medya hesabı Instagram'da yaptığı paylaşımlarla da İngiliz basınının gündeminde.
Instagram hesabını kişisel blog olarak kullanan Windsor'un binlerce takipçisi bulunuyor.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER