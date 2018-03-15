Kraliyet ailesinin en az bilinen ismiydi! Şimdi fenomen oldu

Şimdiye kadar İngiliz medyasında çok fazla gözükmeyen Windsor 20 yaşındayken İngiltere'de yayınlanan dergilere kapak olmuştu. O da tıpkı yengesi Kate Middleton gibi Türk asıllı modacı Erdem Moralıoğlu'nın ''Erdem'' markasından giyinerek kameraların önüne geçen Windsor, 'Kraliyetin en güzel üyesi' olarak anılıyor.