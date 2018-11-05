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KPSS önlisans sonuçları 4 Ekim sonuçlar ne zaman açıklanır?

KPSS önlisans sonuçları 4 Ekim sonuçlar ne zaman açıklanır?

KPSS önlisans sınavı 4 Kasım'da saat 10.15'te başladı. Memur olma hayali kuran 2 yıllık önlisans mezunlarının girdiği KPSS sınavı sonuçları ÖSYM tarafından açıklanacak. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuç bilgisi sınavdan 10 gün sonra 29 Kasım 2018’de adayların erişimine açacak.

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Eklenme Tarihi: 05-11-2018 13:30 - Güncelleme: 05-11-2018 13:30

 2018 KPSS ön lisans sınavı saat 10.15'te başladı. Birçok aday sınava saniyelerle yetişirken, tüm uyarılara rağmen geç kalan adaylar da salona alınmadı. Şimdi ise gözler KPSS sorularının yanı sıra sonuç duyurusunda. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Ön Lisans soru ve cevapları yayımlandı mı?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Sınavı'nın tamamlanması ardında farklı soru işaretleri gündeme geldi. ÖSYM KPSS sonuçları için net tarih verdi. KPSS önlisans sınavına giren milyonlarca memur adayı KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı)'nın 2018 KPSS önlisans sorularını ve cevaplarını bekliyor. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Ön Lisans soru ve cevapları yayımlandı mı?

KPSS sınav soru ve cevaplarının 10 gün içerisinden ÖSYM'nin resmi sayfası üzerinden yayımlanması bekleniyor. ÖSYM'nin bu yılki takvimine göre ön lisans sonuçları 29 Kasım 2018’de adayların erişimine açacak.

2018-KPSS Ön Lisans, ön lisans programlarından (iki yıllık meslek yüksekokulları ve dengi açıköğretim) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir.

KARABÜK’te, önlisans mezunu adaylar, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı yaşadı. Özel güvenlik görevlisi Elif Akdemir (37), koşarak gelen genç kızları motosikletiyle sınava yetiştirmeye çalışırken, evde nüfus cüzdanını unuttuğu için gözyaşı döken Büşra Aydın’ı da teselli etmek için çabaladı.

KPSS SONRASI KALEM SİLGİ SEFERBERLİĞİ: Kırıkkale’de Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) oturumlarında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından adaylara dağıtılan kalem ve silgileri toplayan Gençlik Merkezi görevli üniversite öğrencileri, köy okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere gönderecek.

Kırıkkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi görevlileri, KPSS sınavında adaylara dağıtılan kalem ve silgileri sınav çıkışında toplamak için stant kurdu. Genç Dönüşüm kampanyası kapsamında 'Tek kullanımlık sanma, çöpe atmaya kalkma' sloganıyla ÖSYM tarafından dağıtılan kalem, silgi ve kalemtıraşları sınav sonrası adaylardan talep eden Gençlik Merkezi görevlileri tarafından adaylardan toplanan kalem, kalemtıraş ve silgi, köy okullarında eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere gönderilecek.

Üniversite öğrencisi Melike Ayar, “Gençlik Spor Bakanlığının Kırıkkale Gençlik Merkezi Genç Liderleriyiz. Genç Dönüşüm kapsamında uygulanan projemize katılmaktayız. Sınavdan arkadaşlarımızın kalemlerini toplayarak köy okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilerimize veriyoruz” dedi.

Genç dönüşüm projesinde duyarlı arkadaşlarımıza teşekkür eden, üniversite öğrencisi Abdulhakim Çiftçi, “Çok büyük bir rağbet vardı. Çok sayıda duyarlı vatandaşımız vardı. Görmüş olduğunuz gibi çok sayıda köy okullarına götüreceğimiz oraya yetiştireceğimiz kırtasiye malzemesi elime geçti. Bütün kardeşlerimize ağabeylerimize, ablalarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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