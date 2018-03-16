Közlenmiş sarımsağın mucizevi faydaları

Çoğu yemeğe aroma katan ve sağlık açısından çeşitli faydaları bulunan sarımsağın faydalarını zaten biliyoruz. Ancak Healthy Food Style’dan aktarılanlara göre günde 6 diş közlenmiş sarımsak yemenin sağlık açısından mucizevi faydaları bulunuyormuş. Yapılan araştırmalar sonucunda günde 6 diş közlenmiş sarımsak tüketildiğinde 24 saatte vücudumuzda meydana gelen değişiklikler açıklandı.

Soğan sarımsak ve pırasa birçok yemekte kullanılıyor. Özellikle soğanlar içerdikleri antioksidanlar nedeniyle hem sinir sistemini hem de bağışıklık sistemini güçlendiriyorlar. Yüzlerce yıldır soğan ve sarımsak alternatif tıp yöntemi olarak kullanılıyor. Healthy Food Style'dan aktarılanlara göre günde 6 diş közlenmiş veya kızartılmış sarımsak yemeniz halinde 24 saat içinde vücudunuzda bu değişikler meydana geliyormuş: