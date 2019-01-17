Kötü ruhlardan arınsınlar diye atları ateş üstünde yürüttüler

İspanya'nın San Bartolome de Pinares kasabasında 300 yıllık gelenekle kötülüklerden ve hastalıklardan arınıldığı inanışıyla atlar ateş üzerinde yürütüldü

Kötü ruhlardan arınsınlar diye atları ateş üstünde yürüttüler

İspanya'nın küçük bir kasabasında yaşatılan 300 yıllık gelenekle, kötü ruhlardan arınıldığı ve salgın hastalıklardan korunduğuna inanılan atlar ateş üzerinde yürütüldü. Başkenti Madrid'in 100 kilometre kuzeydoğusundaki San Bartolome de Pinares kasabasında atların ateş üzerinde yürütülmesi geleneği bu yıl da renkli geçti.

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Kötü ruhlardan arınsınlar diye atları ateş üstünde yürüttüler

"Las Luminarias" adı verilen etkinlik kapsamında kilisede düzenlenen ayinin ardından rahip tarafından kutsanan atlar daha sonra kasabanın 20 noktasında çam ağaçlarının yumuşak yeşil dallarıyla yakılan ateşin içinden geçirildi.

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Kötü ruhlardan arınsınlar diye atları ateş üstünde yürüttüler

Atların kötülük ve hastalıktan arınmalarını sağladığı inancıyla sık sık yenilenen ateşin üzerine dökülen sularla da duman oluşması sağlandı.

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Kötü ruhlardan arınsınlar diye atları ateş üstünde yürüttüler

Nüfusu 600 olan San Bartolome de Pinares kasabası "Las Luminarias" ile son yıllarda meraklıların ve fotoğrafçıların da ilgi odağı oldu

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