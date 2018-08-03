Korkunç şüphe: Kayıp Ahmet'ten acı haber geldi!

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde kaybolan 9 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmet Salih'in cesedi, ailenin kaldığı çadırın yakınlarındaki su kuyusunda bulundu.

Korkunç şüphe: Kayıp Ahmet'ten acı haber geldi!

Üç gün önce gittiği Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Sakçagözü Mahallesi yakınlarındaki biber fabrikasından akşam eve gelmediği belirtilen Ahmet'in bulunması için dün başlatılan arama çalışmaları, Gaziantep ve Adana AFAD ekipleri ile jandarma ekiplerinin arama kurtarma köpeklerinin yanı sıra drone desteğiyle bugün de devam etti.

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Korkunç şüphe: Kayıp Ahmet'ten acı haber geldi!

KUYUNUN ÜSTÜ KAPATILMIŞ: Mevsimlik tarım işçiliği yapan ailenin konakladığı çadıra yaklaşık 200 metre uzaklıktaki, üzeri reklam tabelası ve taşla kapatılmış olan bir su kuyusunda ceset olduğu ihbarını alan ekipler, belirtilen yerde Ahmet Salih'e ait cesede ulaştı. Su kuyusunun üstünün kapatılmış olması, akla cinayet şüphesini getirdi.

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Korkunç şüphe: Kayıp Ahmet'ten acı haber geldi!

Olay yerinin çevresinde güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerinin incelemeleri sürüyor. İncelemenin ardından çocuğun cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.

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Korkunç şüphe: Kayıp Ahmet'ten acı haber geldi!

DAHA ÖNCE DE ESMA'YI KAYBETMİŞLER: Öte yandan, olay yerine gelen baba Muhammed Salih sinir krizi geçirdi.

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