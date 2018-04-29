Korkunç son: Kötü haber geldi!

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Çal Dağı'na dün yamaç paraşütü için 3 arkadaşı ile gelen ve atlayıştan kısa bir süre sonra ortadan kaybolan Tuncel Öğüt'ün (62), Saruhanlı ilçesinin kırsal Çınaroba Mahallesi'ndeki kayalık bölgede cesedi bulundu.
Çal Dağı'na yamaç paraşütü için dün öğleden sonra gelen 3 arkadaş, Çal Dağı'ndan atlayış yaptı. İddiaya göre 3 arkadaştan Tuncel Öğüt, atlayışından kısa bir süre sonra rüzgarın etkisiyle ters yöne doğru uçuş yapmaya başladı.
Yamaç paraşütleriyle iniş yapan diğer 2 arkadaş, kayıp olan arkadaşlarına bir süre aramalarına rağmen ulaşamayınca durumu saat 20.00 sıralarında jandarmaya bildirdi.
Çal Dağı çevresinde gece arama yapan jandarma ile Manisa İl afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kayıp paraşütçüye ulaşamadı.
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