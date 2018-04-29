Korkunç son: Kötü haber geldi!

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Çal Dağı'na dün yamaç paraşütü için 3 arkadaşı ile gelen ve atlayıştan kısa bir süre sonra ortadan kaybolan Tuncel Öğüt'ün (62), Saruhanlı ilçesinin kırsal Çınaroba Mahallesi'ndeki kayalık bölgede cesedi bulundu.