Korkunç son: Kötü haber geldi!

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde yamaç paraşütü yapan sporcudan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda paraşütçünün cesedine ulaşıldı.

Korkunç son: Kötü haber geldi!

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Çal Dağı'na dün yamaç paraşütü için 3 arkadaşı ile gelen ve atlayıştan kısa bir süre sonra ortadan kaybolan Tuncel Öğüt'ün (62), Saruhanlı ilçesinin kırsal Çınaroba Mahallesi'ndeki kayalık bölgede cesedi bulundu.

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Korkunç son: Kötü haber geldi!

Çal Dağı'na yamaç paraşütü için dün öğleden sonra gelen 3 arkadaş, Çal Dağı'ndan atlayış yaptı. İddiaya göre 3 arkadaştan Tuncel Öğüt, atlayışından kısa bir süre sonra rüzgarın etkisiyle ters yöne doğru uçuş yapmaya başladı.

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Korkunç son: Kötü haber geldi!

Yamaç paraşütleriyle iniş yapan diğer 2 arkadaş, kayıp olan arkadaşlarına bir süre aramalarına rağmen ulaşamayınca durumu saat 20.00 sıralarında jandarmaya bildirdi.

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Korkunç son: Kötü haber geldi!

Çal Dağı çevresinde gece arama yapan jandarma ile Manisa İl afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kayıp paraşütçüye ulaşamadı.

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