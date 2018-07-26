Korkunç olay: Sevgilisini öldürmeden önce kızını taciz etmiş!

KONYA'da 4 yıldır birlikte olduğu Azerbaycan uyruklu Saire Yükselir’i (50), 8 kurşunla öldürüp kaçan Rahmi A.'nın (46), olaydan önce gece saatlerinde sevgilisinin 14 yaşındaki kızını taciz ettiği ileri sürüldü.

Korkunç olay: Sevgilisini öldürmeden önce kızını taciz etmiş!

Olay, geçen Salı günü saat 08.30 sıralarında Konya merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Galericiler Sitesi'nde meydana geldi.

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Korkunç olay: Sevgilisini öldürmeden önce kızını taciz etmiş!

2'si kız 4 çocuk annesi ve eşinden boşanmış olan Saire Yükselir, geçen pazartesi günü evli 3 çocuk babası Rahim A.'nın iş yerine giderek, iddiaya göre eşinden boşanıp kendisiyle evlenme sözünü yerine getirmesini ve kendisine verdiği borç parayı da ödemesini istedi. İkili bunun üzerine tartıştı. Tartışma sırasında olay yerine polis geldi. Çift birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını söyleyerek barıştı.

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Korkunç olay: Sevgilisini öldürmeden önce kızını taciz etmiş!

Rahim A., olay günü otomobil ile iş yerine geldiği sırada, Saire Yükselir'e tabancayla 8 el ateş etti. Kanlar içinde kalan Yükselir'i, araçtan atan Rahim A., hızla olay yerinden uzaklaştı.

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Korkunç olay: Sevgilisini öldürmeden önce kızını taciz etmiş!

SON SÖZÜ "RAHİM VURDU" OLDU: Yerde ambulansın gelmesini bekleyen Yükselir, polise kendisi Rahim A.'nın vurduğunu belirterek, "Borç- alacak yüzünden beni vurdu" dedi. Çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Yükselir, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Yükselir'in cenazesi merkez Karatay ilçesindeki Yediler Mezarlığı'nda defnedildi.

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