Korkunç kaza! Öğrenci servisi kağıt gibi ezildi

Antalya-Isparta karayolunda öğrenci servisi, yakıt depolu kamyonla çarpıştı. Kazada yaralı öğrencilerin olduğu bildirildi. Edinilen bilgiye göre, saat 08.45 sıralarında Antalya-Isparta Karayolu Aksu ilçesi Karaöz mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle öğrenci servisi ile yakıt depolu kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle öğrenci servisi devrilirken kazada yaralı öğrencilerin olduğu kaydedildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi.