Korkunç kaza! Öğrenci servisi kağıt gibi ezildi

ANTALYA'da, akaryakıt tankeri ile öğrenci servis minibüsünün çarpıştığı kazada, 21'i öğrenci, 23 kişi yaralandı. Gözaltına alınan tanker sürücüsü Özkan Kepez, direksiyon başında uyuması nedeniyle kazanın meydana geldiğini söyledi.

Korkunç kaza! Öğrenci servisi kağıt gibi ezildi

Antalya-Isparta karayolunda öğrenci servisi, yakıt depolu kamyonla çarpıştı. Kazada yaralı öğrencilerin olduğu bildirildi. Edinilen bilgiye göre, saat 08.45 sıralarında Antalya-Isparta Karayolu Aksu ilçesi Karaöz mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle öğrenci servisi ile yakıt depolu kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle öğrenci servisi devrilirken kazada yaralı öğrencilerin olduğu kaydedildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi.

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Korkunç kaza! Öğrenci servisi kağıt gibi ezildi

15 KİŞİ YARALANDI: Kaza, saat 08.30 sıralarında, Antalya- Isparta yolunun Karaöz mevkisinde meydana geldi. Isparta'dan Antalya yönüne giden Özkan Kepez yönetimindeki 32 HL 868 çekici, 32 DC 210 dorse plakalı boş akaryakıt tankeri, Şaban Doğan'ın kullandığı ve ortaokul öğrencilerinin taşındığı 07 AJJ 27 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Sürücülerinin kontrolünden çıkan tanker ve öğrenci servis minibüsü tarlaya savruldu.

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Korkunç kaza! Öğrenci servisi kağıt gibi ezildi

21 ÖĞRENCİ YARALANDI: Minibüsün takla atarak, devrildiği kazada sürücü Şaban Doğan, öğrenci velisi Ramazan Duyan ile öğrenciler Abbas Eren Kök, Ceren Kök, Ahmet Kağan Keleş, Mustafa Noyan, Buse Rumeysa Kazık, Ali Rıza Aydoğmuş, Veli Çakır, Berat Kök, Resul Duyan, Ramazan Aydoğmuş, Devrim Uğurlu, İsa Doğan, Rumesya Doğan, Umut Duyan, İrem Karakış, Şule Karakaş, Tolgahan Topdemir, Berat Topdemir, Ali Topdemir, Hatice Kök ve Berksan Uğurlu yaralandı.

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Korkunç kaza! Öğrenci servisi kağıt gibi ezildi

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Çevredekilerin de yardımıyla minibüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla sağlık görevlilerince Antalya'daki çeşitli hastanelere götürüldü. Yaralılardan Ramazan Duyan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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