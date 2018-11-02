Korku dolu anlar! Yaya geçidinden geçen kadına araç çarptı

Tokat’ta yaya geçidi üzerinden karşıya geçen vatandaşa yol vermeyen otomobilin çarpma anı çevredeki mobese kamerasına saniye saniye yansıdı.

YAVAŞLAMADI, KADINA ÇARPTI: Trafiğin yavaş aktığı caddede kendisine yol veren bir otomobilin önünden geçen yaya, diğer şeritteki aracın yavaşlamaması nedeniyle otomobilin altında kaldı.

CEZASI 488 TL: Geçtiğimiz günlerde Karayolları Trafik Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında 7148 sayılı Kanun Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Bu kapsamda sürücüler, ışıklı trafik işaretlerinin bulunmadığı yollarda yayalara ilk geçiş hakkını vermedikleri takdirde 488 TL para cezası ödeyecek. Ancak bu ceza, trafik canavarlarını durdurmaya yetmiyor.