Köpeklerin saldırısından kurtarılan yavru ayılar ilgi odağı oldu

Araçlarıyla ilçeye bağlı Değirmenciler Mahallesi'ne seyir halinde olan Borçka Ensar Vakfı Başkanı Erkan Navdar ve beraberindekiler, köy yolundan indikleri sırada köpeklerin havlama sesi üzerine araçtan inerek sesin geldiği yöne doğru hareket etti. Köpekler tarafından kovalanan iki yavru ayıyı görerek hemen olaya müdahale eden Navdar ve beraberindekiler, yavru ayıları araçlarına alarak Borçka ilçe merkezine götürdü. Navdar, eczaneden aldığı vitamin depolu süt ile beslediği yavru ayıları daha sonra Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim etti. Kontrolden geçirilen yavruların tekrar doğaya bırakılacağı kaydedildi. Teslim edilmeleri öncesi ilçede herkesin maskotu haline gelen yavru ayılara ilgi büyük olurken, bazı vatandaşlar da selfie çekinmek için birbirleriyle yarıştı.