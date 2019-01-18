Köpekler yavrularını beslemek için leş yiyor! Konya'daki çöplükte çekildi

Çöplükte yiyeceğin bol olduğu mekanları güçlü köpeklerin zapt ettikleri görülürken, zayıf köpekler ise yiyecek bulmakta zorluk yaşıyor.

Çetin kışın şartlarında tilki, kartal, şahin, karga, saksağan ve kerkenez gibi yabani hayvanlar da çöplükten yararlanmaya çalışıyor.

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